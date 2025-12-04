基隆自來水油污7天 元凶還沒找到／基隆、新北汐止逾10萬戶受影響 台水停抽基隆河原水

自來水公司總經理李丁來說明基隆河檢測與供水方案。（記者盧賢秀攝）

基隆自來水油氣污染事件延燒七日，已停止抽取基隆河原水，影響基隆、新北汐止逾十萬戶用水，自來水公司與市府追查污染源，發現基隆源遠路一〇二巷溝渠旁的貨櫃場內有二家業者排放污染物，初步排除是自來水油污污染的元凶。真凶遲未查獲，市長謝國樑表示，環保局發現幾處可疑點持續追查，已報請基隆地檢署偵辦。

貨櫃場2業者排放廢水

基隆市府與台水昨天在暖暖區碇內福安宮設立前進指揮所，追查自來水油氣污染源，因緊鄰世界貨櫃的源遠路一〇二巷大排水溝渠長期被污染，前天發現有乳白色物體，環境部追查發現有油花，市府昨天開挖疑似污染源溝渠清淤，預計二天可以清完，並以砂包阻擋髒水排入基隆河。

請繼續往下閱讀...

台水24小時巡察基隆河水質

自來水公司總經理李丁來指出，已針對基隆河上下游水質檢測，符合標準才會通報市府恢復抽水，目前檢測水質不錯，預計二天後可以抽水，復抽後將加強抽水站攔油索、低濃度有機偵測儀，並派員廿四小時巡察，確保未來供水不會再受污染。

基隆市環保局長馬仲豪說，世界貨櫃場內有兩家業者涉排放廢水，其中一家是正方倉儲，排放大面積乳白色液體，依水污染防治法開罰六十萬元。謝國樑說，正方倉儲排出的乳白液體，與十一月廿七日的基隆河油污事件沒有直接關聯。

另一家被環境部點名的盛星動力公司（國光客運保修廠），則被查到洗車設施未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，環保局也將開罰。

環境部水質保護司簡任技正簡良達表示，盛星動力的洗車設備沒有申請排放許可，直接排放洗車廢水到地面水體，但研判污染量不至於影響到這次的飲用水水質，基本上也排除是污染源。

議員要求台水全面檢測設備

基隆市議員陳冠羽等人質疑，自來水公司設備老舊，兩年前曾發生黃水事件，設備改善原地踏步，而抽水站缺乏即時監測、淨水廠出水端沒有顏色與氣味偵測，這次是油污，萬一是無色無味的毒性物質，後果不堪設想，要求台水全面檢視基隆河沿岸抽水站與各淨水場監測設備，並提出明確的改善計畫與時程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法