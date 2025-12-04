為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆自來水油污7天 元凶還沒找到／基隆、新北汐止逾10萬戶受影響 台水停抽基隆河原水

    2025/12/04 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    自來水公司總經理李丁來說明基隆河檢測與供水方案。（記者盧賢秀攝）

    自來水公司總經理李丁來說明基隆河檢測與供水方案。（記者盧賢秀攝）

    基隆自來水油氣污染事件延燒七日，已停止抽取基隆河原水，影響基隆、新北汐止逾十萬戶用水，自來水公司與市府追查污染源，發現基隆源遠路一〇二巷溝渠旁的貨櫃場內有二家業者排放污染物，初步排除是自來水油污污染的元凶。真凶遲未查獲，市長謝國樑表示，環保局發現幾處可疑點持續追查，已報請基隆地檢署偵辦。

    貨櫃場2業者排放廢水

    基隆市府與台水昨天在暖暖區碇內福安宮設立前進指揮所，追查自來水油氣污染源，因緊鄰世界貨櫃的源遠路一〇二巷大排水溝渠長期被污染，前天發現有乳白色物體，環境部追查發現有油花，市府昨天開挖疑似污染源溝渠清淤，預計二天可以清完，並以砂包阻擋髒水排入基隆河。

    台水24小時巡察基隆河水質

    自來水公司總經理李丁來指出，已針對基隆河上下游水質檢測，符合標準才會通報市府恢復抽水，目前檢測水質不錯，預計二天後可以抽水，復抽後將加強抽水站攔油索、低濃度有機偵測儀，並派員廿四小時巡察，確保未來供水不會再受污染。

    基隆市環保局長馬仲豪說，世界貨櫃場內有兩家業者涉排放廢水，其中一家是正方倉儲，排放大面積乳白色液體，依水污染防治法開罰六十萬元。謝國樑說，正方倉儲排出的乳白液體，與十一月廿七日的基隆河油污事件沒有直接關聯。

    另一家被環境部點名的盛星動力公司（國光客運保修廠），則被查到洗車設施未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，環保局也將開罰。

    環境部水質保護司簡任技正簡良達表示，盛星動力的洗車設備沒有申請排放許可，直接排放洗車廢水到地面水體，但研判污染量不至於影響到這次的飲用水水質，基本上也排除是污染源。

    議員要求台水全面檢測設備

    基隆市議員陳冠羽等人質疑，自來水公司設備老舊，兩年前曾發生黃水事件，設備改善原地踏步，而抽水站缺乏即時監測、淨水廠出水端沒有顏色與氣味偵測，這次是油污，萬一是無色無味的毒性物質，後果不堪設想，要求台水全面檢視基隆河沿岸抽水站與各淨水場監測設備，並提出明確的改善計畫與時程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播