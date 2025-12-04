錄取生遭冒名放棄報到 台大改採多重認證

一名考上台大光電所學生遭冒用身分放棄報到，台大表示已精進機制，採多重認證機制才能完成程序。（資料照）

暨大一名陳姓學生今年考上台大光電所，網路完成報到後卻又遭改成「放棄報到」，警方追查出是同學冒用身分資料登入更改。陳生報案後，先獲得台大許可入學。校方昨回應，歷年來未曾發生類似事件，已精進報到須以多重方式認證，維護學生權益。

陳生今年三月下旬獲台大錄取，並上網完成報到手續，還找好想加入的實驗室，但六月時卻發現被「放棄報到」，他立刻報案處理。當時外界一度出現各種揣測，也質疑校方是否遭駭客入侵，但台大當時強調排除駭客入侵，讓陳生先入校就讀，視警方調查結果再做處理。

警方調查後，鎖定是陳生的駱姓同學所為，駱姓同學透過偷拍陳生的身分證資料，再進入系統變更報到紀錄，雙方事後達成和解並履行條件完畢，駱姓同學獲得緩起訴處分一年，且須上法治教育課程。

台大校方表示，以維護考生權益前提下，將此案採救濟方式提送校級招生委員會開會，同意允許該生以外加名額於一一四學年入學。

校方指出，經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，犯嫌冒用錄取學生身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致，經查台大歷年招生，除此案外從未發生類似事件。經內部討論，現各招生管道之報到系統均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

