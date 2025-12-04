為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新加坡進口複方原料含蘇丹4號 亦鴻負責人坦承知情照出貨

    2025/12/04 05:30 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市政府衛生局稽查人員封存亦鴻公司出問題原料及相關製品，驗出含禁用色素蘇丹四號。 （桃園市衛生局提供）

    桃園市政府衛生局稽查人員封存亦鴻公司出問題原料及相關製品，驗出含禁用色素蘇丹四號。 （桃園市衛生局提供）

    化妝品原料進口商「亦鴻企業有限公司」，從新加坡進口「蘇丹四號」禁用色素紅色複方原料，供下游十三家廠商製成化妝品，桃園地檢署分案偵辦，前天指揮桃園市調查處持搜索票搜索亦鴻公司位於桃園市、台北市的工廠及辦公室等三處所，並約談吳姓負責人等到案，檢察官前天深夜複訊後認為，吳男坦承知道進口原料含有禁用色素，仍出貨給下游廠商，涉犯詐欺罪，訊後以卅萬元交保候傳。

    檢調搜索 查扣原料、製品

    衛福部食品藥物管理署因發現中國進口化妝品含有禁用色素蘇丹紅，源頭原料來自新加坡，十一月十九日會同桃市衛生局前往亦鴻公司稽查，查扣並封存其自新加坡進口的五批疑似問題紅色複方原料，國家實驗室於次日檢測確認其中三批含禁用色素「蘇丹四號」。

    檢方前天搜索亦鴻公司位於台北市、桃園市的辦公室及工廠等處所，以被告身分約談公司四十九歲吳姓負責人到案，另以證人身分約談下游十三家廠商負責人，並扣押含禁用色素紅色複方原料及相關製品。

    涉犯詐欺罪 30萬交保

    檢方表示，亦鴻負責人吳男於檢察官訊問時，對從新加坡進口紅色複方原料含有禁用的「蘇丹四號」色素坦承知情，仍販售下游廠商作為化妝品原料使用，涉犯刑法第三三九條第一項之詐欺取財罪嫌重大，訊後以卅萬元具保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播