新加坡進口複方原料含蘇丹4號 亦鴻負責人坦承知情照出貨

桃園市政府衛生局稽查人員封存亦鴻公司出問題原料及相關製品，驗出含禁用色素蘇丹四號。 （桃園市衛生局提供）

化妝品原料進口商「亦鴻企業有限公司」，從新加坡進口「蘇丹四號」禁用色素紅色複方原料，供下游十三家廠商製成化妝品，桃園地檢署分案偵辦，前天指揮桃園市調查處持搜索票搜索亦鴻公司位於桃園市、台北市的工廠及辦公室等三處所，並約談吳姓負責人等到案，檢察官前天深夜複訊後認為，吳男坦承知道進口原料含有禁用色素，仍出貨給下游廠商，涉犯詐欺罪，訊後以卅萬元交保候傳。

檢調搜索 查扣原料、製品

衛福部食品藥物管理署因發現中國進口化妝品含有禁用色素蘇丹紅，源頭原料來自新加坡，十一月十九日會同桃市衛生局前往亦鴻公司稽查，查扣並封存其自新加坡進口的五批疑似問題紅色複方原料，國家實驗室於次日檢測確認其中三批含禁用色素「蘇丹四號」。

檢方前天搜索亦鴻公司位於台北市、桃園市的辦公室及工廠等處所，以被告身分約談公司四十九歲吳姓負責人到案，另以證人身分約談下游十三家廠商負責人，並扣押含禁用色素紅色複方原料及相關製品。

涉犯詐欺罪 30萬交保

檢方表示，亦鴻負責人吳男於檢察官訊問時，對從新加坡進口紅色複方原料含有禁用的「蘇丹四號」色素坦承知情，仍販售下游廠商作為化妝品原料使用，涉犯刑法第三三九條第一項之詐欺取財罪嫌重大，訊後以卅萬元具保。

