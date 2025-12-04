為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    自行送驗未檢出動物用藥 台灣鯛魚排供應商申請複驗／高市衛生局：檢體不同 雲林地檢署立案調查

    2025/12/04 05:30 記者黃淑莉、黃良傑、楊雅民／綜合報導
    供應商送驗台灣鯛魚排「恩氟喹啉羧酸」未檢出，高市衛生局指兩者不同批號、不同檢體。 （高市衛生局提供）

    供應商送驗台灣鯛魚排「恩氟喹啉羧酸」未檢出，高市衛生局指兩者不同批號、不同檢體。 （高市衛生局提供）

    高雄市衛生局十月到全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排（大），檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」〇．〇二八ppm，供應商口湖漁類生產合作社自行送驗結果未檢出，昨天向高雄市衛生局申請複驗；雲林地檢署已立案調查。

    全聯全面下架 等複驗結果

    全聯、大全聯全台門市已將該商品不分批次全面下架，等待衛生局複驗結果。

    全聯販售被檢出禁藥的台灣鯛魚排加工廠及養殖場都在雲林縣，雲林縣衛生局調查，該批貨是單一養殖場供貨，加工後也只出貨給全聯，總計一萬五千多包（片），全聯全國十八縣市三六九家分店有進貨，已賣出一萬三七九三片，回收一八三一片。

    供應商口湖漁類生產合作社十一月廿八日把廠內留樣的同批魚貨送第三方單位SGS檢驗，前天報告出爐，未檢出動物用藥殘留。

    口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評表示，魚貨活體進場會在場內池放養一天，再宰殺、加工，為追蹤溯源原料會留樣一年，送驗的檢體是與高雄檢出產品同一魚池的魚。依食安法規定，昨天已向高雄市政府申請複驗，後續也會配合調查，希望早日釐清哪裡出問題。

    雲林衛生局持續抽驗

    雲林縣衛生局長曾春美指出，衛生局已進行溯源處理，廠商提供的資料會存參，並持續抽驗，確保消費者食安。雲林縣府農業處長魏勝德說，縣府已針對養殖場進行移動管制，並採集池水、底泥、魚體、飼料檢體送驗，報告預計下週出爐。

    高市衛生局強調，兩者是不同檢體！採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，被檢出的台灣鯛魚排產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，依法「不得檢出」，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起十五天內，向「原抽驗機關」申請複驗。目前還未收到複驗申請。

    熱門推播