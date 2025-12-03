為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鹿港天后宮「斗首」50萬 營建董娘連點10年

    2025/12/03 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港天后宮最貴光明燈要價50萬，高女連續10年砸500萬續點財運亨通斗的斗首（紅圈處）。（資料照）

    鹿港天后宮最貴光明燈要價50萬，高女連續10年砸500萬續點財運亨通斗的斗首（紅圈處）。（資料照）

    彰化縣鹿港天后宮號稱全台灣最貴的光明燈，馬年確定仍由從事營造業的高女，續點財運亨通斗「斗首」，她創下連續十年豪砸共五百萬元點燈的紀錄，高女說，她今年夏天一個工程都標不到，原本很失望，到天后宮拜拜後如願得標工程，她認為是媽祖冥冥之中的保佑。

    鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，高女自點燈以來，生意越做越大，但今年卻出現反常，整年只有年頭與年尾拿下兩個標案，其他時間都閒到發慌，當強颱重創花蓮時，公司還派出閒置的重機具與人力救災。

    完成救災後，高女兩度夢到媽祖，決定到鹿港天后宮拜拜，不久後就如願得標工程，今年初的標案也順利完工並收到工程款，高女覺得這一切都是老天神明最好的安排。

    198盞財運亨通斗 將開放報名

    劉家汶說，除了「斗首」以外，還有一九八盞財運亨通斗，將於本月廿日受理現場報名，幾乎以往點過的公司行號或是家庭，都會繼續來排隊點燈，其餘安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿也是同步開放報名，也可以線上預約，閤家平安斗也深受許多家庭歡迎。

    三山國王廟 點燈送石墨烯被

    縣定古蹟鹿港三山國王廟大受好評的點燈送好禮，馬年將持續推出，只要點六盞燈就送石墨烯棉被，廟方指出，今年將新增虎爺燈、寵物燈。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播