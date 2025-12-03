鹿港天后宮「斗首」50萬 營建董娘連點10年

鹿港天后宮最貴光明燈要價50萬，高女連續10年砸500萬續點財運亨通斗的斗首（紅圈處）。（資料照）

彰化縣鹿港天后宮號稱全台灣最貴的光明燈，馬年確定仍由從事營造業的高女，續點財運亨通斗「斗首」，她創下連續十年豪砸共五百萬元點燈的紀錄，高女說，她今年夏天一個工程都標不到，原本很失望，到天后宮拜拜後如願得標工程，她認為是媽祖冥冥之中的保佑。

鹿港天后宮管委會總幹事劉家汶表示，高女自點燈以來，生意越做越大，但今年卻出現反常，整年只有年頭與年尾拿下兩個標案，其他時間都閒到發慌，當強颱重創花蓮時，公司還派出閒置的重機具與人力救災。

完成救災後，高女兩度夢到媽祖，決定到鹿港天后宮拜拜，不久後就如願得標工程，今年初的標案也順利完工並收到工程款，高女覺得這一切都是老天神明最好的安排。

198盞財運亨通斗 將開放報名

劉家汶說，除了「斗首」以外，還有一九八盞財運亨通斗，將於本月廿日受理現場報名，幾乎以往點過的公司行號或是家庭，都會繼續來排隊點燈，其餘安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿也是同步開放報名，也可以線上預約，閤家平安斗也深受許多家庭歡迎。

三山國王廟 點燈送石墨烯被

縣定古蹟鹿港三山國王廟大受好評的點燈送好禮，馬年將持續推出，只要點六盞燈就送石墨烯棉被，廟方指出，今年將新增虎爺燈、寵物燈。

