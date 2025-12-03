為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰市日治官舍整修 將變身藝文基地

    2025/12/03 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣政府斥資5千萬元，進行彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程，昨天動工。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府斥資5千萬元，進行彰化市南郭路一段100號公有房舍再利用工程，昨天動工。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府今年編列五千萬元經費，推動「彰化市南郭路一段一〇〇號公有房舍再利用工程」，此基地原是日治時期「彰化郡役所官舍」，一度淪為鬧區中的「廢墟」，縣府昨天舉行開工典禮，預計明（二〇二六）年底竣工，未來重生後，將作為藝文展覽與藝術教育推廣空間。

    縣府斥資5千萬 明年底完工

    這處基地位於彰化市旭光路、南郭路交叉路口，是市區精華地段的角地，位置醒目，原為「彰化郡役所官舍」，二戰後改為彰化縣議會主任秘書宿舍，之後住戶遷出，二〇一八年起移交縣府管理，二〇一九年由文化局列冊追蹤保護，但隨著歲月變遷，屋況持續老舊，成為鬧區裡幾乎被遺忘的「廢墟」。

    周邊有武德殿、南郭宿舍群

    過去曾有民代建議拆除，把街角地改建成商辦大樓、長照中心或社區活動中心，發揮最大經濟效益。不過，日治官舍具文化保存價值，周邊也有武德殿、南郭宿舍群等日式老建物，文化局主張存留並活化再利用，彰顯時代演變，因此有了這次的修繕。

    入口處將打造「城市玄關」

    開工儀式場面熱鬧，縣長王惠美說，會保留這棟老建物部分原有外牆、舊磚、木頭、舊瓦等歷史元素，搭配新穎設計，並在入口處打造象徵性的「城市玄關」，竣工啟用後，將邀請民眾踏入重生後的老屋，用腳步丈量時光痕跡。

    另外，老屋大門臨南郭路，側門臨旭光路，臨旭光路的這一邊圍牆外，有一塊小小的私人土地，是小吃攤販做生意的空間，有民眾擔心攤販與重生後的建築共存顯得突兀，對此，文化局表示，施工區域僅在公有土地，私人土地不在修繕範圍內，尊重地主使用權。

