為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    溪頭門票明年調漲 最高5成

    2025/12/03 05:30 記者劉濱銓／南投報導

    避暑荷包失血！南投溪頭、鳳凰自然教育園區，近年因人事、保險、管理成本增加，轄管的台大實驗林管理處將在明年起調漲門票，溪頭全票從二二〇元變二百五十元，二千元的年票變三千元，鳳凰園區全票從一二〇元變一五〇元，漲幅一至五成。

    鳳凰園區門票也調漲

    溪頭於二〇二三年七月才漲過門票，全票從二百元變二二〇元，六十五歲以上銀髮族特惠票從十元變卅元，不限次數入園的「溪頭之友」年票，也從一千五百元變二千元。

    未料才過二年半，明年起溪頭全票再從二二〇元漲至二五〇元，優待票一八〇元變二百元，半票一一〇元變一三〇元，特惠票從卅元變四十元，漲幅十一％至卅三％，年票也從二千元變三千元，漲幅五成。

    鳳凰園區全票從一二〇元變一五〇元，優待票一百元變一二〇元，半票六十元變七〇元，特惠票卅元變四十元，漲幅十六％至卅三％。

    台大實驗林管處表示，近年基本工資調漲，人事成本漲幅超過二成，還有物價、入園平安保險費也上揚，加上颱風造成步道損壞修繕，以及園區步道優化、更新廁所也增加營運成本，考量永續經營才會調漲門票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播