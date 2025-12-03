溪頭門票明年調漲 最高5成

避暑荷包失血！南投溪頭、鳳凰自然教育園區，近年因人事、保險、管理成本增加，轄管的台大實驗林管理處將在明年起調漲門票，溪頭全票從二二〇元變二百五十元，二千元的年票變三千元，鳳凰園區全票從一二〇元變一五〇元，漲幅一至五成。

鳳凰園區門票也調漲

溪頭於二〇二三年七月才漲過門票，全票從二百元變二二〇元，六十五歲以上銀髮族特惠票從十元變卅元，不限次數入園的「溪頭之友」年票，也從一千五百元變二千元。

請繼續往下閱讀...

未料才過二年半，明年起溪頭全票再從二二〇元漲至二五〇元，優待票一八〇元變二百元，半票一一〇元變一三〇元，特惠票從卅元變四十元，漲幅十一％至卅三％，年票也從二千元變三千元，漲幅五成。

鳳凰園區全票從一二〇元變一五〇元，優待票一百元變一二〇元，半票六十元變七〇元，特惠票卅元變四十元，漲幅十六％至卅三％。

台大實驗林管處表示，近年基本工資調漲，人事成本漲幅超過二成，還有物價、入園平安保險費也上揚，加上颱風造成步道損壞修繕，以及園區步道優化、更新廁所也增加營運成本，考量永續經營才會調漲門票。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法