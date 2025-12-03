竹縣警「勤務繁重加成」津貼 通過1.1億

新竹縣警局員警也將可領六都實施多年的勤務繁重加成津貼，預算已獲議會通過，就等警政署拍板核定上路。（記者黃美珠攝）

新竹縣警察局千餘名員警明年可望加薪！為了留才且配合警政署推動全國警察都有「勤務繁重加成」津貼可領，新竹縣警局在縣府、議會支持下，三讀通過增編明年人事費一．一億多，以支應警政署推動中的「勤務繁重加成」新制上路，是非六都縣市第一個做好準備的警局。

非六都縣市第一個做好準備

警政署長張榮興受訪表示「樂見其成」，表示正在了解其他縣市推進的意願和相關單位看法，新竹縣仍需等核定跟大家「同步」實施。

現行警察勤務加給依內、外勤分三等級，第一級繁重區可領九七〇〇元；六都在二〇一四年起另增前述勤務繁重加成，雙北一級戰區可加領原警勤加給的一倍、九七〇〇元，四都一級則加領原警勤加給的七成、約六八〇〇元；六都之內一級以下的分級和經費各自因地制宜決定。

新竹縣配合警政署讓繁重加成也惠及非六都縣市的政策，率先比照四都完成規劃，把警力分繁重、較重、一般以及內勤四等級，領取六八〇〇元到三〇〇〇元不等的繁重加成。其中竹北、新湖位列繁重分局，竹東是較重分局；新埔、橫山兩個分局跟警局直屬外勤隊是一般等級，其餘是內勤。

縣警局長林建隆說，全局人事預算粗估一年因此要增加八千萬。為讓同仁能在中央宣布後立刻受惠，透過增編明年度人事費一．一億預先準備，使竹縣警局明年人事預算從歷年十七億五千多萬增到十八億六千多萬創新高。

