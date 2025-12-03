為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市總預算 藍白包裹表決強行三讀通過

    2025/12/03 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    民進黨團議員霸佔主席台且癱瘓議事，要求明年總預算應逐條審查。（記者洪美秀攝）

    民進黨團議員霸佔主席台且癱瘓議事，要求明年總預算應逐條審查。（記者洪美秀攝）

    民進黨團抗議藍白多數暴力 浮濫編列史上最高總預算467億 「議會最黑暗的一天」

    新竹市議會史上頭一遭！市議會昨天進行市府明年度總預算二讀審查最後一天，民進黨團九名議員一早霸佔主席台，要求逐條審查，歷經四小時癱瘓議場後，藍白議員以多數人力進議場，將民進黨議員扯離，讓議長許修睿及副議長余邦彥進到主席台，最後經議事組宣讀審議總預算，表決通過採包裹方式進行審議，藍白議員在多數優勢下，舉手表決通過李國璋提的統刪八千萬預算，在一片混亂聲中，許修睿敲槌三讀通過明年度總預算。

    小刪八千萬 綠：藍白盲目護航對不起市民

    民進黨團高喊「違法審查，違反議會程序」，拒絕包裹表決及黑箱！痛批藍白議員運多數暴力，將明年度總預算強行輾壓通過。黨團指出，竹市明年度編出史上最高總預算四六七億，在國民黨、民眾黨強力護航下包裹通過，僅微幅刪除八千萬。黨團支持合理有建設性的預算，但浮濫編列、仍待市府說明的預算本應實質審查，藍白卻盲目護航，是對不起市民。譴責藍白以多數暴力漠視民進黨團發言，是市議會最黑暗的一天。

    民進黨團將向內政部提函釋 確認是否合法

    市議員劉康彥強調，四百多億預算審查過程如此簡單潦草，面對諸多浮編濫編、不合理預算，連逐條審查都沒有，議會剝奪議員審查預算的天職與責任，是愧對市民。市議員曾資程指出，國民黨和民眾黨挾著多數暴力，罔顧程序正義，違反議會議事規則第廿八條及第廿九條，將民進黨團提出的臨時動議排除，沒有納入大會議程。如今議會連要求程序正義都不得其門而入，反遭藍白多數暴力輾壓多數民意，這份預算可預見將成為壓倒市政最後一根稻草。

    民進黨團沉重指出，後續將向內政部提出函釋，確認昨天審議預算過程是否合法。如判定不合法，應退回重審。

    新竹市議會上演藍白多數暴力大亂鬥混亂場面，造成綠營議員多人掛彩。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會上演藍白多數暴力大亂鬥混亂場面，造成綠營議員多人掛彩。（記者洪美秀攝）

