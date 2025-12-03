桃園推AI職訓班 助失業者重返職場

桃園市政府就業職訓服務處為協助待業、失業民眾取得一技之長，今年第四梯次將開設失業者職業訓練二班次，包含「商業攝影與視覺設計AI整合應用班」及「AI自媒體行銷與影片剪輯班」共二班，提供六十個參訓名額，將於本月開課，盼透過職業訓練課程及就業輔導措施，協助民眾提升就業力再度投入勞動力市場。

報名參加失業者職業訓練者，需年滿十五歲以上且未加保勞工保險（若勞保投保於工會者，需切結參訓期間確實無工作）；經核對符合勞動部勞動力發展署「免費參訓對象及資格證明文件一覽表」的失業者身分別，如：中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等，可免費參加職業訓練，若為一般身分者補助八十％費用；訓練單位及報名電話：社團法人桃園市職訓教育協進會（03-337-8075）、虹宇職業訓練人中心（03-422-7723）。



另符合「就業保險法」或「就業促進津貼實施辦法」、「促進新住民就業補助作業要點」的適用對象，錄取參加職業訓練後，可再申請「職業訓練生活津貼」，每月將按最低工資六十％發給，依申請人實際參訓起迄日計算核發金額。

