    首頁 > 生活

    公館油礦場建築變身書旅 蕭美琴參訪

    2025/12/03 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    副總統蕭美琴參訪「微光之丘」，肯定地方文化工作者守護歷史文化，賦予地方新的生命與溫度，同時帶動年輕人回鄉，呈現地方繁榮及最有溫度的故事。（記者彭健禮攝）

    副總統蕭美琴參訪「微光之丘」，肯定地方文化工作者守護歷史文化，賦予地方新的生命與溫度，同時帶動年輕人回鄉，呈現地方繁榮及最有溫度的故事。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣政府爭取文化部補助，並與台灣中油公司合作，修繕公館鄉出磺坑的油礦產業歷史建築群，其中的出磺坑六號處長宿舍，由銅鑼鄉獨立書店「微光書旅」承租，結合日式歷史宿舍、文化展覽、在地體驗與書店旅宿等元素，以「微光之丘」為名活化經營，今年六月開幕，成為複合型的文化旅遊場域。

    副總統蕭美琴昨日下午前往喝下午茶，肯定地方文化工作者守護歷史文化，賦予地方新的生命與溫度，同時帶動年輕人回鄉，呈現地方繁榮及最有溫度的故事。

    蕭美琴昨天下午在縣議員陳品安、徐筱菁、許櫻萍及民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦陪同下參訪「微光之丘」，由負責人賴世若、苗栗社大校長江明修等人介紹出磺坑的油礦文化歷史，並與青年喝下午茶。

    因陳品安獲民進黨徵召參選下屆苗栗縣長，蕭美琴也被媒體問及此行是否也幫陳輔選？蕭笑著回應說，「我想今天就是深入地方，幫為地方努力的人，一起來加油」。

