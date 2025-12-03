淡水6.6萬戶 昨晨6點全面復水

淡水6.6萬戶昨晨6點全面復水。（取自新北市議員鄭宇恩臉書）

新北市政府施作的淡北道路工程十一月廿七日誤挖地下自來水管線，導致淡水區十六里、逾六．六萬戶停水多天，民怨沸騰，台灣自來水公司第一區處副處長陳昭賢表示，昨清晨六點全面恢復供水，部分社區因初期水位不高復水較晚，市議員鄭宇恩批評「真的太慢了！」

水公司將扣減4天基本費及用水費

自來水公司發言人武經文表示，將從寬認定停水時間，停水範圍用戶一律依四天主動扣減基本費及用水費，下一期帳單自動扣減，民眾不用主動申請，將向肇事廠商求償。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩說，昨早淡水區新春里、崁頂里、新興里仍有社區完全沒進水或進水不穩，最大社區為海洋都心，社區蓄水池有八座，水車灌水需耗費數小時；截至昨晚六點，一、三期住戶仍待復水，其他社區也緩慢進水。

陳昭賢回應，海洋都心社區至少有三千戶，未正常復水的住戶集中在第十三、十四棟，台水公司透過水車經消防局水帶，灌水到社區蓄水池，因大樓水池約一、二千噸，一台水車容量頂多三至五噸，灌水到馬達能啟動抽水的時間，需視現場作業而定。

市長侯友宜重申，一定追究廠商疏失責任。工務局指出，民眾陳情內容多是停水期間的花費，希望獲得合理補償。

鄭宇恩主張市府應補償受影響用戶每戶至少五百元，並補助商家營業損失；市議員陳偉杰擬提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，保障市民權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法