新北、桃園騎YouBike 明年沒投保不能借

新北、桃園YouBike將自明年1月開始共同推動公共自行車傷害險新制，民眾須先完成投保才能租借。（記者黃子暘攝）

保費政府全額負擔 新會員註冊填資料後 第1張票卡自動加入自行車傷害險

YouBike公共自行車受通勤民眾青睞，新北市、桃園市YouBike自明年一月起將共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成免費投保才能租借，由政府全額負擔保費，如騎乘時發生意外，造成被保險人死亡、失能，最高理賠一百萬元（未滿十五足歲者為喪葬費用及失能保險金）、傷害住院日額最高一千元，可憑醫療單據等申請理賠，統計去年七月至今年六月，新北約有七十件獲得理賠，較前一年同期的四十三件提高約六十二％。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，新北市去年七月規定租借YouBike2.0須完成投保意願調查，租借2.0E電動輔助自行車需先投保免費公共自行車傷害險，使投保率從六十四％提升至九十六％，明年一月起新北、桃園共同推動全面納保，YouBike會員須強制投保才能租借2.0和2.0E；使用信用卡租車的臨時會員，在綁定租借流程時須填寫投保資料才可借車。

舊會員仍須自行填寫資料登錄

針對投保方式，YouBike新會員註冊時，填寫身分證號碼等資料，第一張票卡自動加入公共自行車傷害險，第二至五張票卡與既有舊會員仍須自行填寫資料登錄；在新北、台北、桃園等地，以投保卡片租借YouBike，騎乘發生意外，造成被保險人死亡、失能，可憑醫療文件向保險公司申請理賠，最高理賠一百萬元（未滿十五足歲者為喪葬費用及失能保險金），傷害住院日額最高一千元。

新北另有投保第三人責任險

此外，吳政諺表示，YouBike在新北開辦時即投保第三人責任險，若使用者在台北、新北等地使用YouBike，騎乘期間發生事故導致第三人受傷或死亡，最高理賠二百萬元。

新北投保到北市騎乘發生意外 仍可理賠

另外，因台北市等地區沒有強制投保才能借車的規定，針對跨區租借，吳政諺舉例說，如台北市會員無投保公共自行車傷害險，在新北騎YouBike發生意外導致死亡、失能及住院，無法申請保險理賠；新北市已投保會員騎乘期間在台北發生事故，或是在台北租借發生事故，仍可憑醫療文件申請理賠。

市議員陳偉杰說，響應綠色交通趨勢，未來公共自行車使用人數將持續成長，強制投保可保障使用者權益，他相當支持，但自行車交通法規仍需政府和業者加強宣導。

市議員黃淑君肯定政策，她說，新北市府每年無償提供場地給YouBike營利，權利金收取相對便宜，盼對於財產或人身安全保障更健全，因自行車騎士與汽機車碰撞，通常產生較嚴重傷勢，希望提高使用者的住院、失能理賠金額且實支實付。

