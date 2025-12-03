宜蘭大湖風景區 將施作臨時停車場

宜蘭大湖風景區將優化停車空間，預計明年對外開放園區。（資料照）

宜蘭縣政府針對員山鄉大湖風景區，辦理景觀改善工程，目前進入驗收階段；另針對周邊設施進行優化，將投入施作簡易臨時停車場及貨櫃公廁等，預計明年二月辦理發包，完工後就能開放園區供遊客休憩，縣府力拚明年九月底前開園。

景觀改善完工 進入驗收階段

大湖風景區原定今年底或明年初開放，但因時程遲未公布，地方頗有微詞；宜蘭縣代理縣長林茂盛昨現勘說明，目前已啟動簡易臨時停車場及貨櫃公廁等相關服務設施計畫，待明年完工後就會先行開放園區。

請繼續往下閱讀...

縣府工商旅遊處補充，四期工程建設計畫，總投入經費九千多萬元，目前已完工驗收中，但停車預定地為私人用地，須取得地主同意，將先編列一一二〇萬元預算，開闢簡易臨時停車場及公廁，也編列二六〇〇萬元進行聯外道路的價購或徵收經費。

縣府指出，明年大湖開放後，原則上將由縣府管理，園區也將規劃假日市集，未來園內會有遊客中心、賣店、市集、艇庫及碼頭等相關建設，簡易臨時停車空間則可容納五至六輛遊覽車、六十九輛小客車及廿五部機車。

太平山聯外道坍方 預計今上午搶通

此外，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區宜專一線聯外山路八．五公里處，昨上午七點坍方阻斷交通，園方下午一點半清除落石讓近百名遊客下山，由於現場持續落石臨時休園，尚有二十二名住宿遊客留園，坍方處預計今天上午十點搶通恢復通行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法