高雄垃圾費隨袋徵收 擬擇1區試辦

高市十二個行政區八百多家超商已實施垃圾隨袋徵收。（高市環保局提供）

12區超商實施 垃圾處理量能瀕臨極限 議員籲擴大辦理

高雄市十二個行政區的連鎖超商，自十二月一日起實施垃圾費隨袋徵收；市長陳其邁昨天表示，可擴大辦理至一般家戶，會評估選一個行政區全面試辦。

市議員白喬茵質詢指出，二〇二三年一項統計顯示，高雄每人每日垃圾量一．六五公斤，是六都最高，再檢視高雄整體垃圾量持續增加，四座焚化爐卻都已超過廿年設計年限，加上近期廢棄物濫倒事件頻傳，許多數據與現實情況都顯示，高雄垃圾處理瀕臨極限。

白喬茵︰加強宣導垃圾分類

白喬茵具體建議市府，應參考台北市垃圾費隨袋徵收機制，同時再加強垃圾分類宣導，讓民眾清楚了解哪些物件可回收，讓整體垃圾量再減少。

陳其邁︰超商開始 擴至全區

陳其邁答詢表示，環保局先前曾試辦超商垃圾費隨袋徵收，他認為一般家戶垃圾費隨袋徵收也可試辦，會評估選擇一個行政區先從超商開始，再擴大範圍到全區，將請相關單位研擬可行方案。

環保局長張瑞琿表示，高雄去年曾在三處行政區的連鎖超商試辦垃圾費隨袋徵收，粗估垃圾減量二．八八％，十二月一日起擴大到十二區的超商垃圾費隨袋徵收，後續可能評估逐步納入大賣場、具一定規模的餐廳、社區大樓，再進一步擴展到家戶。

環保局︰須再跟里長們溝通

她同時提到，先前曾評估在原市土地面積較小的行政區試辦家戶垃圾費隨袋徵收，但里長多有意見，後續若要試辦，須再跟里長們溝通。

環保局說明，十二月一日起，原市十一區加上鳳山，共十二區八百多家超商加入隨袋徵收，設計兩種容量垃圾袋，七十五公升每包十個二七八元、一百廿公升每包五個二二二元，由超商總部統一購買，再配發至各超商使用。

