為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄垃圾費隨袋徵收 擬擇1區試辦

    2025/12/03 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高市十二個行政區八百多家超商已實施垃圾隨袋徵收。（高市環保局提供）

    高市十二個行政區八百多家超商已實施垃圾隨袋徵收。（高市環保局提供）

    12區超商實施 垃圾處理量能瀕臨極限 議員籲擴大辦理

    高雄市十二個行政區的連鎖超商，自十二月一日起實施垃圾費隨袋徵收；市長陳其邁昨天表示，可擴大辦理至一般家戶，會評估選一個行政區全面試辦。

    市議員白喬茵質詢指出，二〇二三年一項統計顯示，高雄每人每日垃圾量一．六五公斤，是六都最高，再檢視高雄整體垃圾量持續增加，四座焚化爐卻都已超過廿年設計年限，加上近期廢棄物濫倒事件頻傳，許多數據與現實情況都顯示，高雄垃圾處理瀕臨極限。

    白喬茵︰加強宣導垃圾分類

    白喬茵具體建議市府，應參考台北市垃圾費隨袋徵收機制，同時再加強垃圾分類宣導，讓民眾清楚了解哪些物件可回收，讓整體垃圾量再減少。

    陳其邁︰超商開始 擴至全區

    陳其邁答詢表示，環保局先前曾試辦超商垃圾費隨袋徵收，他認為一般家戶垃圾費隨袋徵收也可試辦，會評估選擇一個行政區先從超商開始，再擴大範圍到全區，將請相關單位研擬可行方案。

    環保局長張瑞琿表示，高雄去年曾在三處行政區的連鎖超商試辦垃圾費隨袋徵收，粗估垃圾減量二．八八％，十二月一日起擴大到十二區的超商垃圾費隨袋徵收，後續可能評估逐步納入大賣場、具一定規模的餐廳、社區大樓，再進一步擴展到家戶。

    環保局︰須再跟里長們溝通

    她同時提到，先前曾評估在原市土地面積較小的行政區試辦家戶垃圾費隨袋徵收，但里長多有意見，後續若要試辦，須再跟里長們溝通。

    環保局說明，十二月一日起，原市十一區加上鳳山，共十二區八百多家超商加入隨袋徵收，設計兩種容量垃圾袋，七十五公升每包十個二七八元、一百廿公升每包五個二二二元，由超商總部統一購買，再配發至各超商使用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播