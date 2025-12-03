北東機票負擔重 台東議員促納補助

台東往返台北的國內航線機票被嫌太貴。（記者黃明堂攝）

飛台北比日本貴 社會處︰未來修訂條例納入規劃

台東往返台北的機票近五千元，幾乎比到日本的廉航促銷機票還貴，引起多位台東縣議員聯合關注，要求縣府應盡速將北東航線納入機票補助範圍，而非僅就離島航線的離島居民補助。

請繼續往下閱讀...

離島機票補助自治條例修訂

台東往返台北松山機場常見機票價格約四千八百多元，相較之下，台灣飛往日本多處航點的廉價航空來回票價，在淡季時比這價格還低，引發「國內搭機比出國貴」的民怨。

弱勢縣民就醫需求 往返頻繁

縣議會審查修訂離島機票補助自治條例，縣議員黃治維質詢指出，目前台東到台北的機票來回逼近五千元，對縣民是沉重的負擔，當中很多人是因醫療需求必須頻繁往返台北的縣民，許多有重大傷病、低收、中低收或需定期回診接受化療的居民，每月須多次往返台北就醫，機票負擔沉重，他建議應規劃將北東航線納入縣民機票補助範疇。

議員建議 補助改為固定比例

縣議員林參天說，現行已有針對離島居民的機票補助，也應正視台東本島縣民前往台北就醫的窘境，適時提供適當的補助以減輕居民負擔。縣議員簡維國則針對現行補助機制提出質疑，他表示，由於機票的定價權不在縣府，若補助方式仍維持固定金額，未來一旦機票價格大幅上漲，補助將不符當初設定的比例精神，建議縣府應將補助方式調整為機票價格的「固定比例」，才能有效且長期地應對市場波動。

社會處長陳淑蘭回應表示，此次離島機票補助條例修訂僅就軍公教除外條款進行調整，但承諾議員們提出的建議，包含將北東航線納入適用、照顧就醫縣民，以及改採補助比例等方向，都將納入未來條例修訂時的整體考量與規劃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法