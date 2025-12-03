捐20億校產 協志工商變身嘉縣文教園區

嘉義縣長翁章梁（右二）與協志工商創辦人何明宗（左二）簽署校產捐贈合作意向書。（記者蔡宗勳攝）

預計二〇二八年完成整建 及「專業美術館」開館

嘉義縣私立協志工商二〇二二年退場後，學校董事會原決議將價值約廿億元的校地與校舍無償捐贈給中正大學，後來因故破局，轉由縣府接手，昨天縣長翁章梁與協志創辦人何明宗簽訂無償捐贈合作備忘錄，將先由縣府文化觀光局斥資一三〇〇萬元委由設計師規劃，預計二〇二八年完成「文化教育園區」整建與「專業美術館」開館。

請繼續往下閱讀...

逾五萬平方米地及十棟建物給縣府

昨天翁章梁與何明宗、協志校友會理事長陳榮共同宣布，原協志校產將移轉縣府，未來「文化教育園區」將設立「嘉縣教育專業發展中心」與「專業美術館」，成為嘉縣文化能量匯聚的新基地，延續教育精神、深化文化底蘊。

何明宗並捐出個人及收藏名家畫作

協志校地包括廿一筆土地，總面積計五萬六〇二五平方公尺及十棟建物。文觀局表示，縣府承接協志校產後，因部分建物涉及建照及使照問題，將儘可能進行活化運用，若無法補照及符合消防法規就只能拆除，目前將先斥資一三〇〇萬元委由設計師進行規劃。

現年八十六歲的何明宗於卅一歲時創辦協志，後來創立民雄文教基金會、嘉縣創意畫會，長年推動藝文教育。

何明宗說，很多單位都想要協志這塊地，包括文教機構與大學，但他認為都不符合「取之於社會，貢獻於社會」的理想，董事會決定無私捐出校產，他也將把個人作品一六〇幅，及所收藏的陳澄波、林玉山、楊三郎等名家作品共四、五百幅也一併捐給縣府，期盼在縣府規劃下，讓教育與藝術在嘉義持續深耕發展，為地方注入創意與美感的新能量。

翁章梁說，何明宗將私人收藏變成公共財，從何的身上看到超脫的價值觀，令人感佩，縣府將秉持他的理想，造福莘莘學子。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法