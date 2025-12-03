為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南搖滾耶誕演唱會 韓星李多慧主持

    2025/12/03 05:30 記者王姝琇／台南報導

    南市府昨公布「二〇二六台南好young」耶誕跨年系列活動首波卡司陣容，最大驚喜莫過於十二月廿日將在永華市政中心西側廣場登場的搖滾耶誕演唱會，將由韓籍啦啦隊女神李多慧與綜藝小天后籃籃攜手主持。

    南市府昨邀曾獲金馬獎最佳新演員的藝人郭書瑤（瑤瑤）出席台南耶誕跨年首波卡司宣傳，AcQUA源少年也現身帶來「e步e步」熱力舞蹈表演掀起高潮，市長黃偉哲現場公布表演卡司與主持陣容。黃偉哲說，台南沒有最好，只有更好；邀大家一起搭上這班星光熠熠的「台南好young」耶誕跨年列車，順道安排台南深度旅遊，感受台南人的熱情，迎接二〇二六。

    首場「搖滾耶誕演唱會」將於廿日在永華市政中心西側廣場登場，力邀超人氣天團告五人、動力火車、紫月光、AcQUA源少年、JUD 陳泳希，及日本透明系女聲川西奈月等輪番上陣；由李多慧首次挑戰與籃籃攜手主持。第二場「南瀛草地音樂會」於廿七日在新營南瀛綠都心登場，邀請藝人玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚；由丹尼斯擔綱主持。重頭戲永華市政中心西側廣場「台南好Young跨年演唱會」，目前公布部分卡司有F.F.O.、Angie安吉。

