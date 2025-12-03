為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南攜手華碩 打造全台首座AI City示範城市

    2025/12/03 05:30 記者劉婉君／台南報導
    台南市長黃偉哲（左）與華碩電腦共同執行長胡書賓（右），在國科會常務副主委蘇振綱（中）見證下，簽署合作備忘錄，將打造台南成為AI示範城市。（記者劉婉君攝）

    台南市長黃偉哲（左）與華碩電腦共同執行長胡書賓（右），在國科會常務副主委蘇振綱（中）見證下，簽署合作備忘錄，將打造台南成為AI示範城市。（記者劉婉君攝）

    台南市政府昨天與華碩電腦簽訂合作備忘錄（見圖，記者劉婉君攝），將攜手打造「全台首座AI City示範城市」，初步將藉助AI（人工智慧）的算力，協助提升南市在教育、交通、衛生、一九九九市政服務熱線等領域城市治理的效率，並希望打造台南成為南台灣最重要的機器人研發與生產重鎮。

    預計明年三月會有可運作初步雛型

    「台灣AI超算年會論壇」昨在大台南會展中心舉行，台南市長黃偉哲與華碩電腦共同執行長胡書賓於會中代表簽署合作備忘錄，要把台南市打造成為AI示範城市，國家科學及技術委員會常務副主委蘇振綱則擔任見證人。預計明年三月的智慧城市展，就會有非常完整且可以運作的初步雛型。

    黃偉哲表示，台南近年在AI教育、智慧交通等已展現成果，期盼與華碩的合作可以再優化，例如每年近三萬人參與的行動醫院健檢資料分析，提供不亞於醫學中心的專業建議；在災害救助申報或一九九九市政服務熱線處理上，減少重複作業、人力負擔與閒置時間，提升服務效率，讓AI成為提升治理效能、市民更有感的關鍵力量。

    協助教育、交通、衛生等治理效率

    胡書賓說，全球城市正同時面臨數位轉型和淨零永續的雙重挑戰，AI已成為現代智慧城市轉型的重要引擎，集團將運用超級電腦的經驗，與市府合作，強化城市治理的運算模型訓練能量，讓AI真正走入生活，使更多市政服務AI化，包括交通即時預測、燈號控制、災害預警、高齡照護等都能改善，同時也會整合城市治理的各項需求技術，打造可複製、輸出的AI City模式。

