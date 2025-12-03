台南10大吉祥物明星 12/13大集合

泡溫泉魚頭君氣偶將現身「2025超偶聯盟．台南萌市力」活動現場。（台南市府提供）

搭配五座氣偶與民眾互動 麻豆曾文願景園區登場

「二〇二五超偶聯盟．台南萌市力」將於十二月十三日在麻豆曾文願景園區登場，台南十大吉祥物明星總動員，搭配五座氣偶與民眾互動，另規劃有街頭藝人表演、趣味闖關、氣墊遊戲與美食市集，感受滿滿萌市力。

請繼續往下閱讀...

活動邀集十大台南人氣吉祥物明星登場，包括觀旅局的魚頭君、西拉雅國家風景區管理處的灰熊熊、市場處的菜籃仔、動保處的豆哥與凱娣、體育局的大員與甜甜、左鎮化石園區的KOKO、台南市立圖書館的蛙寶，以及統一獅球團的萊恩，現場還有泡溫泉的魚頭君、俏皮的菜奇鴨、療癒的卡比胖拉、帥氣的萊恩及魅力爆棚的巷仔Niau等五座大氣偶跟大家見面。

美食美景、療癒萌趣 一次滿足

觀旅局長林國華表示，不論是想與可愛吉祥物合影，或讓孩子盡情放電，或品味台南在地美食，都能一次滿足。還可安排順遊總爺藝文中心、麻豆代天府等周邊景點，趕快邀親朋好友一同來台南，與吉祥物們共度充滿萌趣與笑聲的歡樂週末。

活動現場匯集逾廿五攤在地小農、手作文創DIY與美食小吃，另規劃互動式闖關活動，凡完成四項任務即可兌換五〇元市集券。現場另設有兩座大型遊戲氣墊，以及四組街藝表演輪番上陣，帶小朋友體驗夢幻泡泡秀、小丑氣球魔術秀等。此外，二〇二五台南購物節消費抽獎活動將持續至明年三月一日，在吉祥物活動現場市集消費登錄收據，也可以獲得抽獎資格。

市集消費也可參加購物節抽獎

為方便民眾參加台南購物節活動，特別導入「LINE官方帳號登錄系統」，無需下載APP即可完成發票及收據登錄，市府統計，截至目前登錄金額已逼近卅億元，除了每個月祭出「好禮月月抽」，抽出總價值逾八〇萬元的獎項之外，十二月份起連續十週再加碼推出「週週抽」，於每週二抽出智慧電車及現金獎等，價值超過十萬元的多項好禮。

菜奇鴨氣偶將現身「2025超偶聯盟．台南萌市力」活動現場。（台南市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法