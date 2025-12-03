為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民進黨斥基市府慢半拍 國民黨反批護航台水

    2025/12/03 05:30 記者羅國嘉／基隆報導

    基隆自來水污染事件引發藍綠口水戰，民進黨議員張之豪、施偉政批評市府反應慢半拍，學校及幼兒園飲水安全仍存疑，要求加速處理、落實水質監管；國民黨基隆市黨部反批綠營在事件尚未釐清前護航台水，將責任推給市府。市長謝國樑回應，這起事件仍是現在進行式，市府正在處理，尊重議員的質疑。

    綠籲對全市幼兒園進行水質檢測

    張之豪指出，基隆市十一月廿七日清晨六點卅分在八堵抽水站發現自來水遭受污染，環保局上午八點抵達現場處理。然而市民卻在毫不知情的情況下持續飲用疑似受污染的自來水，直到多名民眾出現不適症狀，事件才曝光，他怒批市府掌握異常水質已有數小時，卻未及時發布警示，導致民眾飲用受污染水源。

    藍指綠將責任推給市府 混淆視聽

    施偉政關注校園與幼兒園飲水安全，強調現行檢測僅包含餘氯及重金屬等常規項目，尚未涵蓋石油化合碳氫化合物（TDH），家長對水質安全存疑，呼籲市府應立即針對全市幼兒園進行全面水質檢測，新增與石油污染相關指標，並完整公布檢測結果。

    國民黨基隆市黨部表示，綠營在事件尚未釐清前，急於護航台水公司，甚至將責任推給基隆市政府，刻意混淆視聽，散布錯誤訊息、製造恐慌，令人遺憾。在各種說法滿天飛之前，現在最重要的是把事件「發生時間」與「每個單位實際採取的行動」說清楚，讓市民了解真實情況。

