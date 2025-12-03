基隆自來水飄油味5天 市府挨批應變差

台水公司昨進行水質採檢。（台水公司提供）

謝國樑︰今將在暖暖成立前進指揮所 中央、地方聯手解決問題

基隆自來水疑似遭「柴油碎片」污染，基隆及新北汐止的家戶用水出現油味，影響逾十五萬戶，事發五天，議員施偉政指出，部分住戶家中至今仍有油味。且至今仍未確認污染源，緝凶未果，外界質疑市府應變處置慢半拍，對此，基隆市政府昨晚九點多召開臨時記者會指出，台水公司在碇內地區發現基隆河油污可能污染源，如果不能在三天內解決，重新取川流水，以西勢水庫為水源的暖暖區、仁愛區高地三萬五千戶，將在三天後停水。市長謝國樑說，今天將在暖暖成立前進指揮所，中央、地方聯手解決問題。

請繼續往下閱讀...

謝︰3天不能解決 重新取川流水

施偉政說，事發至今自來水仍有明顯汽油味，多數民眾對飲用水存有疑慮，擔心油污尚未完全排除，可能影響人體健康。市府與自來水公司當務之急是立即排除民眾用水疑慮，並公開影響範圍與管路配線圖，告知民眾如何安全排除污染水，而不應依賴民眾自身的身體反應來判斷水質。

水質未改善 暖暖等3萬5千戶3天後恐停水

另外，施偉政質疑，事發多日污染源仍未查明，呼籲市府與自來水公司檢討取水水源是否需要更換，並加強水源地及河川沿線監控，防止有不肖人士任意污染水源。他也建議市府與中央合作，清理基隆河河底淤泥，避免油污隨水流入淨水廠，直接供水到民眾家中，確保居民用水安全。

疑「柴油碎片」污染 警發現可疑車輛

環保局長馬仲豪表示，市府自事發當天起展開連續採樣，包括新山水庫、淨水場等多處取樣點。目前檢測報告尚未出爐，但相關樣本已送交SGS等第三方專業實驗室，以最高規格檢測，結果確認後對外公布。

在追查污染源部分，馬仲豪說，市府與基隆市警察局已調閱沿岸監視器，掌握多輛可疑車輛，同時對沿線可能排放廢油的工廠逐一清查與採樣比對，將比對油質特徵，釐清是否與此次污染事件相關。

用水、就醫費等 即起可申請補助

針對受災戶補助，基隆市長謝國樑表示，市府已啟動災害準備金，以新山淨水場供水區為準約七萬一一七五戶，針對生活用水支出、就醫費用及委外清洗水塔提供補助，即日起至十二月卅一日，受災居民可檢具相關文件向里長或區公所申請，市府將協助審核與核銷。

台水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，台水公司依照水源水質標準及飲用水水質標準，有不同的檢驗項目，檢驗合格後才會供水；另台水也啟動補償措施，包含水費減免三度、若用戶自行清洗水塔，再減免水費二度、如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

新山淨水場供水區約7萬多戶，針對生活用水支出、就醫費用及委外清洗水塔，即日起至12月31日可檢具相關文件，向里長或區公所申請補助。（記者羅國嘉攝）

基隆自來水疑似遭「柴油碎片」污染，台水公司採樣檢測。（台水公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法