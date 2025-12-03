基隆—石垣島船票價 最低2千元

引起熱議的「基隆—石垣島」客貨海運固定航線，預計年底前首航。船票價格依艙等而異，單程定價兩千八百元至一萬零五百元不等。業者表示，開航至二月底期間，將推試營運優惠，單程最低要價約兩千元，最高折價價差也是兩千元。

試營運優惠 年底前首航

日本航運業者與台灣業者合作營運「基隆—石垣島」定期航班，每週三個航班，每週二、四、日從基隆港出發，每週一、三、五從石垣島出發，發船時間皆為晚間十一時左右，航程七至八個小時。消息釋出後，由於花幾千元即可出國，引起國人熱議，原定九月開航，受裝潢、文件程序等因素而延後。

請繼續往下閱讀...

交通部航港局指出，業者已於十一月廿七日提交航線申請文件，航港局也於十二月一日完成總代理登記及國際固定航線登記。業者申請的票價，依艙房類型分為八種定價，最低為通鋪房型每人單程兩千八百元，最高為皇家套房每人單程一萬零五百元，不過實際優惠及售價以業者公告為準。

台灣業者華岡集團總經理洪郁航說明，預計這週收到航港局回文，完成整個申請程序；船籍國巴拿馬方面，尚有程序在辦理，待一切就緒之後，就會公布首航時間並進行售票，預計年底前首航。

選在冬季開航，海象較差船舶易晃，影響旅客搭乘意願。洪郁航表示，首航至明年二月底將採試營運優惠價，單程最低要價約兩千元，而最高優惠價差也是兩千元，希望提高民眾嘗試及體驗意願。

洪郁航說，開闢這條航線，希望推動台日雙向旅遊及交流，除了台灣旅客赴日，也有不少日本旅客會到石垣島旅遊，希望透過優惠價格，吸引日客延長行程，跳島到台灣深度旅遊，最後再搭機返日。

