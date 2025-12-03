為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆—石垣島船票價 最低2千元

    2025/12/03 05:30 記者蔡昀容／台北報導

    引起熱議的「基隆—石垣島」客貨海運固定航線，預計年底前首航。船票價格依艙等而異，單程定價兩千八百元至一萬零五百元不等。業者表示，開航至二月底期間，將推試營運優惠，單程最低要價約兩千元，最高折價價差也是兩千元。

    試營運優惠 年底前首航

    日本航運業者與台灣業者合作營運「基隆—石垣島」定期航班，每週三個航班，每週二、四、日從基隆港出發，每週一、三、五從石垣島出發，發船時間皆為晚間十一時左右，航程七至八個小時。消息釋出後，由於花幾千元即可出國，引起國人熱議，原定九月開航，受裝潢、文件程序等因素而延後。

    交通部航港局指出，業者已於十一月廿七日提交航線申請文件，航港局也於十二月一日完成總代理登記及國際固定航線登記。業者申請的票價，依艙房類型分為八種定價，最低為通鋪房型每人單程兩千八百元，最高為皇家套房每人單程一萬零五百元，不過實際優惠及售價以業者公告為準。

    台灣業者華岡集團總經理洪郁航說明，預計這週收到航港局回文，完成整個申請程序；船籍國巴拿馬方面，尚有程序在辦理，待一切就緒之後，就會公布首航時間並進行售票，預計年底前首航。

    選在冬季開航，海象較差船舶易晃，影響旅客搭乘意願。洪郁航表示，首航至明年二月底將採試營運優惠價，單程最低要價約兩千元，而最高優惠價差也是兩千元，希望提高民眾嘗試及體驗意願。

    洪郁航說，開闢這條航線，希望推動台日雙向旅遊及交流，除了台灣旅客赴日，也有不少日本旅客會到石垣島旅遊，希望透過優惠價格，吸引日客延長行程，跳島到台灣深度旅遊，最後再搭機返日。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播