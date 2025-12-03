《北市》老公寓傳惡臭 動保處登門發現貓屍遺骨

即刻救援！日前台北市動物保護處獲報，信義區富陽街一處住宅其飼主曾在六月遭通報不當飼養，十一月底該住處遭到斷電多日，且疑似仍有動物遭遺棄屋內，動保處會同警方在十一月廿八日進入屋內，將一隻犬、四隻貓緊急送醫診療，所幸經獸醫師診斷五隻犬貓的生命跡象皆穩定，不過現場的紙箱內也發現一具貓屍遺骨，動保處將依違反動保法規定約談飼主到案說明，違者最高可處兩年以下有期徒刑，併科廿萬至兩百萬元罰金。

北市動保處指出，信義區富陽街一處老舊公寓住戶曾在六月廿日遭通報疑似貓飼養不當，動保處已派員持續輔導及追蹤犬貓飼養照顧狀況，另於十一月廿一日再次獲報該房屋內疑遭斷電，且傳出惡臭並有犬隻虛弱吠叫聲，動保處隨即與飼主溝通，並於十一月廿二日說服飼主交出一隻傷貓送醫診療，此後，飼主數度避不見面，不願再配合追蹤。

請繼續往下閱讀...

不當飼養 約談飼主到案說明

北市動保處表示，隨後在十一月廿八日會同警方及房東開門進屋，發現屋內已斷電多日，現場未見寵物的飲水、食物，並有大量動物糞便、貓砂未清理等環境髒亂問題，寵物並有呼吸道感染症狀，動保處也於現場發現紙箱內一具貓屍遺骨，續依法緊急安置現場的一犬隻及四貓隻，並送往動物醫院檢傷治療，另有一貓隻於過程中逃逸，已於卅日捕獲。本案因涉及動物不當飼養及貓隻死亡情事，已移送刑事偵辦調查。動保處亦啟動行政調查，並將依法處分飼主。

北市動保處呼籲，依動保法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，飼主亦應避免所飼養寵物受到傷害，違者最高可處兩年以下有期徒刑，併科廿萬至兩百萬元罰金。若民眾有發現動物受傷、受困或受虐需要救援，可立即撥打廿四小時動物保護專線一九五九，動保處將派員處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法