北市辦抽獎台積電股票 「救命錢」淪行銷費

台北市搶普發現金一萬元商機，推出近四個月的「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動，十二月一日起跑，民眾只要持有十一月十一日到二〇二六年三月八日在台北市店家消費的發票或收據即可參加抽獎。但台北市議員洪婉臻昨指出，活動經費共四千五百萬元，卻動用被視為「救命錢」的第二預備金，批評「救命錢淪行銷費」、「振興變送錢」。

經費4500萬 議員質疑蔣「很緊急嗎」

「來台北有購嗨 消費歡樂抽」十二月起開放官網登錄，民眾只要持有十一月十一日到二〇二六年三月八日在台北市店家消費的發票或收據，單筆消費金額滿新台幣兩百元，前往活動官網登錄即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數隨消費金額累積，每增加兩百元就多一抽，單筆最高可獲得一百次抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可再加倍，千萬現金大紅包、高檔電動汽車及iPhone17等好禮，總獎值超過三千萬元，等民眾帶回家。

規避5千萬以上函知議會備查

洪婉臻昨在議場總質詢指出，活動經費四千五百萬元，是用被大家視為「救命錢」的二備金，剛好規避五千萬元以上要函知議會備查，她現場詢問市長蔣萬安「很緊急嗎？」蔣萬安低頭不語。主計處長蘇文樹表示，政事臨時需要可以簽署動用。洪婉臻批評，活動已經開始還沒人知道，更指活動要振興台北經濟，但包括送台積電股票、來回美國的機票，「飛出國幹什麼？」是缺乏在地連結的煙火式行銷。

議員批振興經濟 卻缺在地連結

商業處表示，活動期間每週抽出iPhone 17 Pro、AirPods Pro3等超人氣3C好禮；每月再抽台積電股票，十二月首次開抽更祭出加碼好禮，包括LUXGEN n7純電休旅，以及君悅酒店的一〇一跨年煙火總裁套房，伴隨著璀璨的煙花綻放倒數迎接嶄新一年；此外，活動登錄金額每累積達十億元，就再加碼抽出「美國雙人來回機票」，讓幸運得主結伴飛往美國。最後總抽獎更是重頭戲，民眾有機會獨得一千萬現金大紅包、Tesla Model Y、Switch 2及PS5等重量級大獎一次到位。

