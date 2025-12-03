「公路法」修正案三讀／路面人、手孔蓋抗滑值 不得低於交部訂定基準

立院三讀通過公路法部分條文修正案，明定人、手孔蓋等路面上的設施抗滑值基準不得低於交通部所定的基準。（資料照，台中市府提供）

立法院會昨三讀通過公路法部分條文修正案，明定人、手孔蓋等路面上的設施抗滑值基準不得低於交通部所定的基準等情況，也規範公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，應加保第三人責任保險。

施工回填路面平整度訂標準

三讀條文明定，管線機構或其他工程主辦機關（構）使用公路用地設置管線或人、手孔蓋者，設置或維修後應予修復並確實回填與鄰接路面齊平，其人、手孔蓋等路面上的設施抗滑值基準不得低於交通部所定的基準，且於公路主管機關所定道路施工回填後的保固期限內，其修復路面平整度標準以三公尺直規檢測單點高低差不得超過正負〇．六公分，違者可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善得按次處罰。

客運業應加保第三人責任險

另外，過去公路法規定客運業僅需強制投保「強制汽車責任保險」及「旅客責任險」，但對於第三人責任保險並無強制規範，導致公共運輸事故發生後，第三人財物損害賠償責任往往由駕駛員或受害者自行承擔。三讀條文也規範公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業及計程車客運業，應加保第三人責任保險。

