    首頁 > 生活

    立院三讀／馬太鞍重建特別預算270億 一毛未刪

    2025/12/03 05:30 記者林哲遠／台北報導
    立法院昨三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出規模270億元。圖為公路局搶修馬太鞍溪便道。（公路局提供）

    立法院昨三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出規模270億元。圖為公路局搶修馬太鞍溪便道。（公路局提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流致災，立法院院會昨三讀通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出規模二七〇億元，一毛未刪。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，明定經費上限三百億元。中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算共編列二七〇億元歲出預算，預留後續額度三十億元。

    主計總處報告指出，該特別預算歲出編列二七〇億元，一一四年度至一一九年度分別編列三十八億元、八十六億元、八十六億元、四十一億元、十億元及九億元。包括原民會五億元、工程會一億元、內政部二十八億元、經濟部九十一億元、交通部四十四億元、農業部四十三億元、衛福部一億元、環境部四十二億元、預備金十五億元。

    院會也通過多項附帶決議，包含民眾黨團提案，針對馬太鞍溪堰塞湖壩體安全性、上游土砂去化、短期與中長期治理規劃進度、經費需求與後續整體治理策略等事項，要求閣揆兩個月內向立院提出專案報告。

    沈伯洋籲花縣府盤點需求、快速發錢

    民進黨立委沈伯洋在三讀後發言指出，在花蓮〇四〇三地震時發現地方盤點需求時，常常沒有和所需要的金錢對上線，如中繼屋的需求遲至今年才出現，縣政府在執行上會讓好不容易通過的預算無法到達災民身上。他呼籲，地方政府趕緊盤點地方需求，讓金錢快速地進入災民口袋，而非當作地方宣傳品。

