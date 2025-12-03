邊境查驗／小磨坊進口越南黑胡椒粒 驗出禁用農藥

越南出口黑胡椒粒檢出農藥殘留含量不符規定。（食藥署提供）

近期邊境陸續有調味料檢出蘇丹紅、農藥超標等情況，衛福部食藥署昨公布廿三項邊境查驗不合格品項，再度出現調味料違規。小磨坊自越南進口的黑胡椒粒驗出不得檢出的農藥「三賽唑」，計二萬公斤退運或銷毀；另聯馥食品自瑞士進口的乾酪檢出大腸桿菌超標，一二．二三公斤被退運或銷毀。

北區管理中心主任劉芳銘表示，小磨坊國際貿易公司報驗的一批越南黑胡椒粒中，檢出殘留殺菌劑三賽唑〇．〇九ppm，依據「農藥殘留容許量標準」為不得檢出。自今年五月廿四日至十一月廿四日止，累計受理越南的黑胡椒產品報驗計五十四批，其中八批不合格，不合格率為十四．八％，原因包括蘇丹色素及農藥殘留超標等，食藥署自去年十一月八日起至明年十一月四日止，持續對越南的黑胡椒採監視查驗，逐批檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

瑞士乾酪大腸桿菌超標

此外，劉芳銘提到，這次公布違規品項中，另有一批由聯馥食品公司自瑞士進口的乾酪，五個樣品檢出大腸桿菌每公克七十五、二四〇、二四〇、四十三、廿三MPN，依據「食品中微生物衛生標準」，乾酪類食品五樣品中，可以有二個或以下大腸桿菌檢驗值介於每公克十至一百MPN之間，但不能有任一檢驗值大於每公克一百MPN，因此這批乾酪微生物含量不符規定。

劉芳銘說，過去六個月期間，聯馥食品公司進口的同產地、同號列產品首次出現違規，因此調整邊境查驗比例為加強抽批的廿至五十％，另產地為瑞士的乾酪為半年來第二次出現邊境查驗不合格品項，目前維持一般抽驗措施。

