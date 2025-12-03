豬協要求即刻禁用廚餘養豬 屏東豬農盼給3年轉型期

中華民國養豬協會堅持禁廚餘養豬、反對落日條款。（資料照，記者羅沛德攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，禍首直指廚餘養豬，目前全國禁用。政府擬讓廚餘養豬一年後全面退場，養豬協會等代表盼即刻全面禁止，強調「非洲豬瘟不會等你一年準備好才來」，但也有養豬團體有不同意見。農業部重申相關討論尚未定案，仍待週四行政院院會拍板。

行政院院會週四拍板

非洲豬瘟中央災害應變中心前天先與地方政府開會，農業部提出方案為明年底廚餘養豬全國全面退場，地方可自行決定該縣市是否提早全面禁廚餘養豬，並在一年的落日期間，環境部不會再發出廚餘使用檢核證照，現有廚餘養豬戶都必須裝設監視器，廚餘車都要加裝GPS，費用會由農業部補助。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨與豬農開會溝通，中華民國養豬協會理事長潘連周強調，防疫視同作戰，台灣若再爆發一次疫情，就只能吃外國豬，認為病毒不會等你準備一年好了才來，更質疑一年落日條款「不會太久嗎？」乾脆讓養豬業離牧，全面吃進口豬。

雲林縣口湖養豬生產合作社經理洪健鈞強調，如不趕快全面禁止廚餘養豬，以拖待變是「要變到養豬產業變不見？」疫情爆發至今一個多月，都禁止廚餘養豬，但各縣市還是有違規使用情況，希望不要有落日條款，堅決反對廚餘養豬。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源則認為，一年轉型期太短，至少要三年才比較合理，政府可利用這三年建置共同蒸煮中心，落實安全廚餘養豬，黑豬農才能生存。

台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，台中目前有一六八戶養豬戶，數量九萬多頭，其中卅八戶以廚餘養豬、約四萬多頭，占比近半，若廚餘無法去化，廚餘政策恐有調整空間。

部分廚餘養豬的豬農，期待早日恢復廚餘養豬。（資料照，豬農提供）

