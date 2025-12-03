「職安法」修正三讀／最高負責人被認定職場霸凌 最重罰百萬

立法院院會昨三讀通過「職業安全衛生法修正案」，增訂「職場霸凌防治」專章。（資料照）

立法院昨天三讀通過「職業安全衛生法修正案」，增訂「職場霸凌防治」專章，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後必須通報等；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高可處一百萬元罰鍰。若雇主違反安全設施規定，可處五萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

三讀通過條文明定「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

雇主接獲申訴未通報 可重罰75萬

條文規定，雇主應採取必要措施防治職場霸凌；若接獲勞工申訴，雇主應於主管機關指定網站登錄，避免選擇性通報。若雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處三萬元以上、七十五萬以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，可處一萬元以上、一百萬元以下罰鍰。

條文明定，職場霸凌事件調查應秉持客觀、公正、公平原則，若僱用勞工達一定規模，應組成調查小組，外聘成員比例不得少於二分之一。若被申訴人為最高負責人時，勞工得逕向縣市主管機關提起申訴。

職場性騷明列6類實際負責人身分

此外，針對職場性騷擾，勞動部昨預告「性別平等工作法施行細則」，明確定義「最高負責人」包含「實際負責人」，列出六大類可視為「實際負責人」的身分，勞工若遭其性騷，可直接向地方主管機關申訴，預告期至明年一月底。

「最高負責人」包含直接或間接控制事業單位人事、財務或業務經營的「實際負責人」，並參考「大量解僱勞工保護法」，定義公司董監事或監察人；持股二十％以上大股東；經工會、股東或協力廠認定的實際負責人；事業單位代表人或負責人的配偶或三等親及其配偶；事業單位代表人或負責人經改選尚未辦理登記者；位居事業單位特殊重要職位等，均屬實際負責人。

