週日布袋音樂節 在地青少年交響樂團首演

「布袋青少年交響樂團（BYSO）」將首次公開發表。（資料照）

邁入第三年的嘉義縣「布袋音樂節」將於十二月七日上午九點在布袋港旅客服務中心登場，重頭戲由布袋多所國中小學跨校成立的「布袋青少年交響樂團（BYSO）」進行首演，展現偏鄉孩子學習成果，現場安排市集攤商、氣墊樂園、無人機體驗等活動，晚間施放長達五分鐘高空煙火秀。

布袋音樂節由台灣科藝文教協會、布袋鎮公所舉辦，該協會理事長蕭愉霈長期在布袋地區推動藝術、科技教育，為偏鄉引入資源，並匯集布袋國中、布袋國小、布新國小、新岑國小與景山國小共卅九位學生成立布袋青少年交響樂團。

請繼續往下閱讀...

偏鄉音樂教育與資源相對匱乏，蕭愉霈說，一位女學生個性害羞，加入樂團後在音符裡找到自信，主動教導學弟妹學音樂，寫信和她分享說：「我知道我還沒有很好，但我知道只要肯學就一定會好，希望樂團可以更好」。

歷經半年多學習，此次音樂節是布袋青少年交響樂團首次登台演出，將與台北市民交響樂團等多組專業樂團大合奏；活動當天上午九點由新塭國小舞龍團開場演出，教育體驗區安排無人機體驗、機器人及科學遊戲，特色市集等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法