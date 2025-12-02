為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週日布袋音樂節 在地青少年交響樂團首演

    2025/12/02 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    「布袋青少年交響樂團（BYSO）」將首次公開發表。（資料照）

    「布袋青少年交響樂團（BYSO）」將首次公開發表。（資料照）

    邁入第三年的嘉義縣「布袋音樂節」將於十二月七日上午九點在布袋港旅客服務中心登場，重頭戲由布袋多所國中小學跨校成立的「布袋青少年交響樂團（BYSO）」進行首演，展現偏鄉孩子學習成果，現場安排市集攤商、氣墊樂園、無人機體驗等活動，晚間施放長達五分鐘高空煙火秀。

    布袋音樂節由台灣科藝文教協會、布袋鎮公所舉辦，該協會理事長蕭愉霈長期在布袋地區推動藝術、科技教育，為偏鄉引入資源，並匯集布袋國中、布袋國小、布新國小、新岑國小與景山國小共卅九位學生成立布袋青少年交響樂團。

    偏鄉音樂教育與資源相對匱乏，蕭愉霈說，一位女學生個性害羞，加入樂團後在音符裡找到自信，主動教導學弟妹學音樂，寫信和她分享說：「我知道我還沒有很好，但我知道只要肯學就一定會好，希望樂團可以更好」。

    歷經半年多學習，此次音樂節是布袋青少年交響樂團首次登台演出，將與台北市民交響樂團等多組專業樂團大合奏；活動當天上午九點由新塭國小舞龍團開場演出，教育體驗區安排無人機體驗、機器人及科學遊戲，特色市集等。

