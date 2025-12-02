為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市偏心式左轉車道 挨批罰單陷阱

    2025/12/02 05:30 記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導
    嘉市林森西路至文化路口，直行車走「偏心式左轉車道」，須順著車道斜線「斜行」，才能維持直走動線。（民眾提供）

    嘉市林森西路至文化路口，直行車走「偏心式左轉車道」，須順著車道斜線「斜行」，才能維持直走動線。（民眾提供）

    為改善道路環境，嘉義市近來獲中央補助在市區多個路口增設「偏心式左轉車道」，但有用路人駕車直行時，因跨越斜劃的車道分隔線未打方向燈，遭檢舉挨罰一二〇〇至三六〇〇元；議員王浩對此抨擊說，左轉車道可減少變換車道發生事故，但規劃與標線設計不良，反倒成了「罰單陷阱」，建議市府重新規劃，優先削切中央分隔島方式設置左轉車道，在安全和民怨之間取得平衡。

    臨路口時 直行車輛須順著車道線斜行

    用路人反映說，嘉市林森西路與文化路口或北港路等路段，近來都設計成偏心式左轉車道路型，臨近路口時，直行車輛必須順著車道線「斜行」才能維持直走動線，也讓不少駕駛因此忽略打方向燈而挨罰；然而這些道路有的沒有那麼寬廣，偏心式左轉道只能容納幾輛車，車流量大時很容易回堵直行車道。

    不少駕駛跨越車道忽略打方向燈挨罰

    王浩指出，增設左轉車道用意在減少變換車道事故，及減少後方車流回堵，但現今規劃與標線設計不良，導致用路人易違規受罰，還可能讓後方駕駛誤以為前車要變換車道，衍生交通意外。

    市府將削切分隔島 設置完整左轉車道

    市府工務處回應說，林森西路與文化路口至忠孝路段正進行人行道改善工程，將改採削切中央分隔島寬度，改善目前偏心式左轉車道，設置完整左轉車道空間，讓直行車輛順暢直行，無右偏通行困擾。

    交通處長許啟明說，目前劃設偏心式左轉車道路段，係因道路條件受限，而利用路肩或路邊停車帶空間，引導車流右偏來設置左轉車道，在其他縣市也都有此設計；對於現有狀況將與工務處研議檢討，利用削切分隔島或標線調整降低偏移程度方式設置左轉車道，並加強宣導，提醒用路人轉彎、變換或跨越車道要打方向燈。

