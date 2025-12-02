大埤稻草酸菜節 醃漬體驗、闖迷宮

社區長輩把酸菜桶當鼓熱情演出。（記者黃淑莉攝）

大埤鄉稻草酸菜節將在週六、日於三結社區國道雲林系統交流道高架橋下方的輪動場登場，有稻草迷宮、精彩表演、遊戲及草編、酸菜醃漬DIY體驗。

週六、日於輪動場舉行

大埤鄉一、二期稻作一年種植面積達五二〇〇公頃，面積及產量高居全國各鄉鎮之冠，是全國鄉鎮市中水道種植面積最多，名副其實的「米鄉」，另外大埤鄉供應全台八成酸菜原料芥菜，既是全國米倉，也有「酸菜故鄉」美稱。

大埤鄉長林森寳說，稻草酸菜節是鄉內重要活動，有稻草裝置藝術、稻草迷宮、草編DIY，還有酸菜醃製體驗、美食市集等，透過活動讓大家認識大埤，並把在地農產、特色推廣出去。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，今年稻草迷宮升級2.0版本，迷宮難度與藝術性提高，配合輪動場設施增加水彈槍戰、RC飄移賽車。

大埤三結社區理事長黃迺勛說，三結社區致力傳承草編藝術，讓稻草農業廢棄物再利用，每年稻草酸菜季都會以新一年的生肖製作大型草編裝置藝術，為迎接明年馬年，特別竹製作洛克馬（台語碌硞馬）及金馬躍騰，另外還有以稻米及酸菜發想的稻稻仔、菜菜仔，歡迎大家一起來拍照。

