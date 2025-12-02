為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林國土分區今審議 縣府籲農1農2合併

    2025/12/02 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣府呼籲農地不要階級化，農1農2應合併為同一分區。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府呼籲農地不要階級化，農1農2應合併為同一分區。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣國土功能分區圖草案已在去年十二月卅一日呈報內政部審查，排定今日要開審議會，雲林縣府、各鄉鎮公所及農會昨天齊聲呼籲，「農地不要階級化」，農一、農二應合併為同一分區，希望審議委員能聽到地方訴求，確保農民權益。

    雲林縣國土功能分區圖第二階段公布，農一劃設六萬多公頃、農二有二萬六千多公頃，引起農民恐慌，縣府根據廿場說明會及收到的四三五件陳情意見，彙整後修改，其中農一減為一萬四千多公頃，農二擴大為七萬二千公頃。

    雲林縣長張麗善表示，特別犧牲要有特別補償，考量雲林農地條件、未來城鄉發展及產業發展需求，縣府研擬多項策略，提出因地制宜調整原則，但內政部國土審議會專案小組都沒有足夠的採納，所以在審查會前表達地方訴求。

    張麗善指出，在與中央溝通時農業部的態度，認為農一、農二生產條件、資源補助都一樣，不用特別犧牲、特別補償，既然如此，地方訴求不要農地階級化，劃設農一、農二土地價值嚴重被剝削，影響農民權益，建議農地只要分平地農地、山坡地農地及鄉村聚落農地。

    議員李明哲、黃文祥表示，雲林有三多，農地多、老農多、農地使用限制多，國土計畫分區攸關要讓從事農業的人變「農奴」，還是提升有精準技術的「農匠」，少子化情況下還匡列那麼多農地，保留優良農地是有必要，但不能要求「我保存你享受」，而是要大家共同負擔。

