    府城摩登大遊行 逾30隊12/6 拚場

    2025/12/02 05:30 記者王姝琇／台南報導
    迎接二〇二五府城摩登大遊行，林百貨外牆特別掛上慶祝標語。（南市觀旅局提供）

    集結產官學與藝文團隊共同參與 下午3點自河樂廣場出發至林百貨

    台南歷史地標林百貨將於十二月六日舉辦「府城摩登大遊行」，集結超過卅組產官學與藝文表演團隊共同參與，深受年輕族群喜愛的統一獅啦啦隊Uni Girls也將帶來熱力演出，期盼帶動整體周邊商圈及觀光人潮效益。

    以街頭表演方式 呈現台南文化底蘊

    市長黃偉哲表示，林百貨作為府城指標性景點，建築意象與城市故事深受遊客喜愛，透過每年固定舉辦大遊行活動，將台南的文化底蘊透過表演與街景呈現在民眾眼前；由民間自發、多方合作的活動，更讓城市旅遊能量得以向外延伸，市府也將持續與各界合作，打造更多專屬於台南的城市風景。邀民眾十二月六日走入街區，感受台南冬日專屬的城市魅力。

    遊行規模創新高 路線化身開放舞台

    觀旅局長林國華表示，今年市府協助邀請國內多組優秀團隊加入，讓遊行規模再創新高，透過多元藝術表演結合街區動線，讓遊行路線化身最具台南特色的開放舞台，展現強大的城市文化能量。

    超過卅組表演團隊當中，包含在地團隊「六甲赤山表演藝術坊」，以富含祝福意涵的鼓舞演出揭開遊行序幕，展現台南藝陣文化的力與美；深受年輕族群喜愛的統一獅啦啦隊Uni Girls，也將於舞台區帶來熱力演出，成為活動的節目高潮之一；還有來自新北市的「天馬戲創作劇團」將以高蹺與雜技展演，帶來熱鬧且節慶感十足的視覺亮點。

    府城摩登大遊行將於十二月六日下午三點自河樂廣場出發，沿中正路行逕至林百貨，沿途安排鼓樂、舞蹈與多元表演；舞台區亦規劃節目演出與輕食市集，提供民眾在遊行之餘享受街區風景與美味。林國華說，未來市府將持續辦理具特色、能深化城市品牌的活動，讓台南觀光價值透過不同形式被更多人看見，邀民眾攜手走上街頭，感受府城冬日最迷人的盛典。

