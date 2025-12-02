為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆自來水有油味 水公司遭罰50萬

    2025/12/02 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    水公司抽取的原水出現油污，導致基隆自來水有異味；圖為廚工清潔廚房。 （基隆市教育處提供）

    台灣自來水公司第一區管理處（簡稱水公司一區處）八堵抽水站，上週從基隆河抽取的原水出現油污，影響基隆十萬餘戶、新北汐止五萬多戶民眾用水安全；基隆市長謝國樑昨要求政風處長李國正到基隆地檢署按鈴控告，要揪出污染元凶，並依《飲用水管理條例》開罰水公司五十萬元。水公司一區處副處長陳昭賢表示，待了解開罰原因及內容後，再研議後續處理方式。

    影響10萬多戶 市長要求政風處提告

    基隆市議會議長童子瑋認為，市民最關心的是盡快解決民生用水問題，不是檢討、究責、開罰的時刻，市府有責任保障民眾用水安全，而非把責任往外推。謝國樑則說，依法有據，該做的行政處分要做，才能保障未來的用水安全。

    水公司︰確認已無異味 可安心使用

    陳昭賢說，已大規模管網排水及全面檢測水質，確認已無異味，用戶可安心使用。住戶若覺得水有異味，可先將水排清並清洗水塔後，重新蓄水；若無蓄水設備，可放流水到沒異味後再使用。有疑慮可撥打專線二四五八二二三三轉四一〇到四一二或一九一〇，由專人協助。

    謝國樑說，市府比照台電協和電廠成立「自來水受污染事件緊急應變及水質安全督導小組」，邀集中央及專家共同強化查源、檢測與通報機制，並動用災害準備金補助飲用水、水塔清洗與濾芯汰換等必要支出，減輕民眾與校園的負擔。

    消保官︰保存購水等收據 申請補償

    基隆市政府消保官莊惠媛提醒民眾，保存購買水憑證、水塔清洗收據、油污照片或影片、就醫證明等資料，申請補償；相關表格已由區公所發送至各里，由里長協助收件。教育處長徐嬿立說，有廿八校提報礦泉水需求，已緊急採購並配送，本週會完成所有飲水機的水質檢測及濾芯汰換。十六校廚房將增設過濾系統，年底前完成。十六處托嬰中心先採購礦泉水，十二月五日前會完成水塔放水及清洗，並完成檢測。

    水公司抽取的原水出現油污，導致基隆自來水有異味；圖為調度水車供水。 （基隆市教育處提供）

