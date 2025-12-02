公務員爆鋪路申請二備金 北市府否認

台北市今年度第二預備金編列七．四億元，已支用一．一億元，市議員簡舒培昨天在總質詢指出，當初審預算時，民進黨議員因前一年度執行率不高，提議刪減四千萬元，但國民黨議員力挺市府而照案通過；如今近年關，執行率還是很低，有公務員爆料市府為了消化預算和衝高執行率，十月時叫新工處去申請二備金鋪路；台北市長蔣萬安否認有此事，強調不會濫用二備金，也不會要局處硬衝執行率。

議員︰執行率低 經費編太多

簡舒培表示，截至十月底，二備金剩餘近五．二億元，核准動支二．二億元，實際已支用一．一億元，核准及支用金額都很低，代表根本不需要編列這麼多經費。

日前還有公務員爆料，「接到府方通知，預備金剩太多，要我們拿去鋪路。正在想辦法拒絕，都幾月了根本來不及年底前鋪完。」她批評，二備金是救命錢，不是用來衝執行率，不要硬做不需要做的事。

蔣萬安否認有爆料所指，強調二備金是以備緊急狀況所需，每一年度情況不一，市府一定嚴守財政紀律，撙節支出，不會濫用，也不會要求局處硬衝執行率。新工處維護工程科長羅馨宜補充說，今年颱風豪雨頻仍，加速路面劣化，多處重要道路出現坑洞與破損，九月底簽准動支災準金，優先辦理路況不佳路段維修作業，沒有申請二備金計畫，也未接獲府方指示。

