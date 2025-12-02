北市西寧大樓將改建 攤商不滿新規劃

台北市西寧大樓將改建福星社宅二區，預計明年十月開工拆除。 （民眾提供）

有「猛鬼大樓」之稱的西寧大樓，明年將拆除改建福星社宅二區，台北市議員劉耀仁昨在總質詢指出，西寧市場攤商不滿新大樓的規劃，原本在地下一樓營業的業者，為了生計吞忍卅、四十年，改建後若仍無法搬遷至一樓，反倒縮減使用面積，怒斥市府承諾跳票。市場處回應，新市場樓層配置尚未確定，將與自治會及攤商研商後再確認攤位規劃；都發局補充，大樓預計明年十月開工拆除。

B1業者擔心無法搬至一樓 市場處︰尚未確定

請繼續往下閱讀...

市場處說明，改建後新市場一樓一九〇攤、地下一樓一二五攤，每攤規劃約九平方公尺，無論配置於一樓或地下一樓，每攤面積都會大於現況。對於西寧市場一樓及地下一樓分屬兩個自治會，兩會希望合併，市場處表示，合併涉及攤商權益，十二月底前調查攤商意見，再協助後續的整合。

都發局補充，西寧大樓預計明年十月開工拆除，福星社宅二區初步規劃地上廿七層、地下五層，約一千戶社宅單元，其中，西寧市場規劃於地下一樓和一樓，二樓為住宿型長照機構、社福工作站及環保局勤務辦公室，三樓為身心障礙全日型住宿機構，四樓以上為社宅，二〇三二年竣工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法