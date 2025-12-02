有建照無使照 北市3萬棟「幽靈房屋」都更沒容獎

台北市長蔣萬安表示，有關都更獎勵將會朝延長年限方面研議。（記者方賓照攝）

預估170多萬戶無法適用 市府︰推簡化程序 評估延長容獎年限

台北市議員許淑華昨天指出，台北市有超過三萬棟「幽靈房屋」，有建照與產權，但因沒有使用執照，雖然已經殘破不堪，安全堪慮，無法適用都更容積獎勵，市長蔣萬安允諾協助後卻又被局處以合法建物不得額外放寬打臉，質疑跳票。蔣萬安強調，市府已推出簡化程序，可以門牌、戶籍或稅單等替代，另有關防災都更獎勵及「大眾運輸導向型發展」的TOD容積獎勵，初期規劃五年試辦，到期後會視民眾意願及成效評估延長。

蔣曾允諾協助破局 議員批跳票

許淑華昨天在總質詢指出，北市五十年以上、有建照沒使照的建築超過三萬多棟，以一棟五十戶計算，估計有一百七十多萬戶的「幽靈房屋」，無法適用防災型都更的容積獎勵。

聯合新村殘破 長輩住不安心

許淑華以松山區聯合新村為例，十二棟建物、七百八十餘戶至今無法申請都更容獎，牆面龜裂、鋼筋外露，長輩們住得相當不安心。

許淑華提到，聯合新村是蔣萬安擔任立委時的選區，七、八成支持蔣萬安；里長也曾經在與市長有約時陳情，希望能夠協助解決沒有使照的問題；蔣萬安當時裁示可在事業計畫報核時，由建築師簽證後併案辦理合法房屋簡化認定。但後來建管處給住戶的回應是「應辦理合法建築物證明文件，不得額外放寬」，質疑蔣萬安跳票。

建管處長虞積學說明，北市確有三萬多棟老舊建物有建照沒使照，但仍可依危老申請或都市更新計畫辦理時簡化，附基本圖說，包含建物安全、防火避難、消防設備等建築師簽證。許淑華不滿建管處的答覆，反問五十幾年的房子要如何拿出證明文件。

許淑華進一步指出，防災型都更獎勵期限五年，將在二〇二九年三月失效，距今只剩三年多，以北市一個都更案整合平均要十年，聯合新村七百八十戶要在三年內完成百分百整合，相當困難，市府應該放寬整合比例，同時延長獎勵期限。

獎勵期限研擬5年加5年

蔣萬安表示，老舊建物因當時法規及施工背景而沒有使照，造成申請都更獎勵困難，市府已推出簡化程序，允許居民提供其他證明文件，如門牌、戶籍或稅單等替代；獎勵期限初期訂為五年，主要是希望民眾趕快辦理，屆時會根據實際民眾參與意願及成效檢討是否延長。

副市長、都委會主席李四川指出，當時訂五年是試辦計畫，若可以達到鼓勵都更，可以研擬不只五年加五年方案，甚至再持續下去。

北市議員許淑華昨於議會總質詢揭露，北市逾3萬棟「幽靈房屋」不能申請都更容積獎勵。（記者方賓照攝）

