板殯優化擬縮量體 新北議員促留下任市長決定

位於板橋區的新北市立殯儀館（簡稱板殯）優化案，因原地改建引發民眾強烈反對，市府擬縮減量體、分散設施並調整交通動線，盼降低地方衝擊；但議會審查預算時決議刪除「逐年編列三億元」等優化字樣，要求將重大決定留給下一任市長。民政局強調，總經費初估九十五億元未遭刪除，將先改善現有設施，等都市計畫通過後再編列經費。

民政局表示，板殯優化案今年一月已辦理三場說明會，將朝「設施分散、交通分流、調整量體」方向規劃，包括新建納骨塔納入禮廳等設施，在望月公園與火化場增闢停車場，重新規劃交通動線；量體部分將依全市殯葬需求檢討，待都市計畫變更案通過後，才會進入後續程序。

民政局說，新北市現有三芝、新店、金山三處環保葬區，服務一萬八五二七位亡者，未來鶯歌第二、八里第二、淡水第二、五股第二、林口納骨塔等新設設施，都將規劃環保葬區，預計二〇二八年陸續啟用。

市議員周勝考認為，板殯優化將影響地方數十年，市長侯友宜任期只剩一年，此時硬推重大方案對地方不公平，因此主張刪除預算書「優化」字樣及相關費用，將決策留給下屆市長。

市議員黃淑君則說，民政局尚未提出完整的新規劃內容，應再召開說明會與地方溝通，以現在時程，要在一年內完成都市計畫變更並啟動工程幾乎不可能，下一任市長也難以承擔。

