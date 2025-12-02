《淡北道路挖破管》淡水停水4天 侯友宜致歉：開罰廠商

淡北道路日前施工挖破水管，造成淡水6萬多戶停水4天，引發民怨。圖為日前臨時供水處晚間大排長龍情況。（記者林正堃攝）

6.6萬戶受影響 高地4里拚今凌晨復水 水公司︰依停水日數折減水費

新北市政府施作的淡北道路工程十一月廿七日誤挖地下自來水管線，導致淡水區十六里、共六萬六四四三戶停水四天，居民抱怨連連。截至昨下午五點，僅剩新村、正德、新興、崁頂等四里尚未復水，力拚今天凌晨全面復水；市長侯友宜昨致歉，表示市府將依契約對承包廠商和顧問公司究責開罰，自來水公司也會依住戶實際停水日數折減水費。

請繼續往下閱讀...

民怨沸騰 留言灌爆市長臉書

侯友宜昨上午先在臉書PO文表示，至昨早六點，停水區域僅有八成恢復正常用水，市府應變措施包括臨時供水站未撤收、與自來水公司研商補償機制、協調工程施作廠商啟動保險機制等。但民眾不滿的留言灌爆臉書，痛批市府行政效率太差，有人說「淡水是次等公民嗎？」還有人說「難道歡樂耶誕城比民心重要？」

淡水區公所設單一窗口 受理陳情

侯友宜昨天出席市政行程受訪表示，淡北道路在施工過程挖破水管，造成淡水居民不便，他深表歉意，市府已在淡水區公所設立單一窗口，受理民眾陳情案件，停水住戶基本水費會減免，並檢討、追究廠商責任，賠償機制也在協調中，目標昨天百分之百復水。

台灣自來水公司第一區處副處長陳昭賢表示，因該段管線埋設深達地下八公尺，且破損點位於管線接頭，修復工程難度極高，十一月廿八日凌晨起全力日夜搶修，十一月卅日下午五點完成修復並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，今天凌晨二點全面恢復供水。

陳偉杰批市府效率低 忽視民生需求

市議員陳偉杰批評，停水期間民怨排山倒海，市府在哪裡？完全感受不到積極的行動力，也看不到任何有效處置，為何最重要的民生需求被草率忽視到這個地步？

市議員蔡錦賢說，停水三天三夜，里長被罵到臭頭、民眾累到不行，施工單位和自來水公司一定要賠償，不能讓民眾自行申請；市議員陳家琪認為，施工廠商發生事故已超過三次，不能讓「不定時炸彈」繼續危害居民生活。

鄭宇恩建議台水 強化分區供水操作

市議員鄭宇恩指出，停水事故凸顯市府在工程管理與緊急應變上皆有嚴重瑕疵，建議台水強化分區供水操作，區公所調度小型水車或機動水車，協助將水送至社區蓄水池，優先支援管線末端的住戶，以緩解迫切的生活需求。

新工處︰將全面檢討管線圖資

新建工程處處長簡必琦說明，此次事故反映地下管線圖資與現況仍有落差，將全面檢討管線圖資、儀器探測及施工流程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法