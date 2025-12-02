羅東運動公園棒球場整修 爭取中職復賽

羅東運動公園棒球場明年三月完成場地改善後，棒球界爭取中華職棒重返宜蘭比賽。（記者江志雄攝）

宜蘭縣羅東運動公園棒球場於二〇一六年七月中信兄弟與統一獅比賽時發生跳電，引發軒然大波，至今沒再辦過職棒賽事；縣府今年五月啟動整修工程，預計明年三月完工，球場完成改善後，將爭取中華職棒重返宜蘭比賽。

國立羅東高工棒球隊摘下黑豹旗全國青棒大賽亞軍，地方掀起新一波棒球熱潮；羅運棒球場何時可復辦職棒比賽，引起球迷熱議。代理縣長林茂盛昨視察羅運棒球場整修工程，他指示縣府團隊緊盯進度，如期如質完工，提供職棒優質比賽場地。

宜蘭縣政府斥資三千三百六十萬元辦理羅運棒球場整修工程，改善紅土草地、排水及電力設施，施工進度已超過二十％，預計明年三月完工；縣府另編二千萬元預算，在內野看台裝設二千八百個座椅，並更新高空照明燈具，若經縣議會審議通過，明年一月即可動工，與球場整修工程同步完工。

宜蘭縣體育會棒球委員會主委游本力說，宜縣棒委會與中華職棒大聯盟聯繫，邀請中職明年三月到羅運棒球場舉辦熱身賽，下半年度安排例行賽，已有二支球隊表達到宜蘭比賽的意願。

羅運棒球場是宜蘭縣唯一符合標準的棒球比賽場地，也是羅工棒球隊培訓基地，最多可容納六千人進場觀賽，縣府計畫擴充內野看台，把容納人數增至八千人，提升中職球隊到宜蘭比賽的意願。

