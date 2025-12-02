蘇澳煙波提補償泡水車現值35％ 自救會拒絕

上個月蘇澳暴雨，造成煙波飯店地下室停車場三十多輛車泡水，衍生理賠爭議。（資料照）

飯店擬3方案 每車慰問金1萬 車主要求賠償殘值1.25倍

上個月蘇澳暴雨，宜蘭縣蘇澳煙波飯店地下室停車場淹水，造成三十多輛泡水車衍生理賠爭議；飯店提出初步補償方案，將以車輛現值三十五％作為補償；不過，煙波住客與車主自救會拒絕，要求賠償金額應以殘值計算至少一．二五倍為基準；宜蘭縣政府消保官將於明（三）日召開協調會。

宜縣府消保官 明召開調解會

蘇澳煙波飯店表示，十一月十一日因鳳凰颱風等不可抗力因素，導致地下停車場車輛受影響，公司提供最大誠意的協助與補償，已於第一時間提供房費全免、餐食服務、安排接駁車，及每台車提供每人三千元交通津貼。

此外，飯店對於有意願接受補償的車主也擬定三項方案：一、每台車提供慰問金一萬元。二、每台車計算現值（依定率遞減法計算）後，由公司提供車輛現值三十五％作為補償。三、公司會全額代為支付相關拖吊費用。煙波指出，對於以上補償方案保留調整權利。

不過，煙波住客與車主自救會拒絕這樣的協議內容；自救會強調，此次事件非天災而是「人禍」，飯店以現值三十五％為賠付標準，自救會無法接受，賠償金額應以殘值計算，至少要一．二五倍為基準，個案因替代性交通損失與精神賠付另計。

自救會︰殘值金額高於現值

自救會表示，自救會主張的「殘值」，是按保單上面承保的價值，金額比較高，飯店採用的現值是指車輛折舊，依定率遞減法計算後的價值，金額比較低。飯店與車主的主張仍有很大歧異，宜蘭縣政府消保官王雅琳明天將召開首次消費爭議調解，聽取雙方意見，看能否協調出共識，解決問題。

