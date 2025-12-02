彰縣拚第七都 民進黨4選將︰需新興產業

彰化縣是六都之外的第一大縣，人口卻一再流失，至今減少到一百二十一萬多，跌落升格第七都一百廿五萬的門檻，角逐民進黨縣長提名「類初選」的四人，都一致認為彰化縣需要新興產業，增加高薪的就業機會，才能避免人口持續流失！

林世賢︰留才就有機會升格

彰化市長林世賢表示，要有新興產業才有高薪工作，留住人才就有機會升格，才不會成為二等國民。另外，印度在非紅產業鏈扮演關鍵角色，將於本月三日到彰化舉辦「印度—台灣產業交流論壇暨歡迎晚宴」，由印度商工部次長領軍廿五大企業參與，看好彰化製造力。

邱建富︰為產業找土地

前市長邱建富認為，首先要透過都市計畫，為新興產業找土地，才能讓新興產業進駐並帶來就業機會，彰縣十五年來的都市開發不及台中市二成，都市計畫不能只是紙上談兵。

黃秀芳︰吸引高科技設廠

立委黃秀芳強調，要讓人才回流，讓青年留下來，就要引進新興產業，帶來高薪工作；彰化縣農地工廠比例偏高，應該儘速開發東區擴大、彰化交流道特定區，這兩大計畫都有產業用地，才能吸引高科技產業來設廠。

陳素月︰讓學子在地升學

立委陳素月表示，升格第七都是彰化縣努力的目標，因為升格之後財源與人事編制才能增加，未來不只是要引進新的科技產業，也要強化教育資源，讓在地學子能在地升學。

