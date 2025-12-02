3鄉鎮人口上升 南投禮金效應待觀察

南投縣人口持續減少，十三鄉鎮市僅草屯鎮人口持續增加，而分別祭出「設籍禮金」與「敬老禮金」加碼的集集鎮、仁愛鄉，十一月人口也止跌回升，上月中旬宣布明年也實施兒童生日禮金的埔里鎮，十一月人口數則仍減少三十六人，公所以禮金來增加人口數的效應如何，需要再觀察。

南投縣十一月人口統計出爐，每月人口都有增加的草屯鎮，人口為九萬七六四六人，比十月增加了八十人，繼續保持全縣人口最多鎮市的紀錄。

草屯鎮福利措施比其他鄉鎮市好，六十五歲至八十九歲重陽敬老禮金三千元，明年也將發放一到五歲兒童生日禮金，每年二萬元，不過鎮民認為，福利措施不是唯一吸引民眾遷居的原因，交通、生活機能、商業活動和新建案，才是草屯人口持續增加的主因。

上月人口增加的還有祭出「設籍禮金」每人五千元的集集鎮，上月人口數為九七七二人，比十月增加五十六人。另外，仁愛鄉是上月人口一萬五二九六人，也比十月小增七人。

埔里鎮上月中旬也宣布明年實施一至五歲兒童生日禮金，而該鎮上個月人口為七萬五六三〇人，人數比十月減少三十六人。

