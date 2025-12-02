為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    挺江啟臣選台中市長 議員表態

    2025/12/02 05:30 記者蘇金鳳、歐素美／台中報導
    國民黨籍台中市議員陳文政率先表態支持江啟臣。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨籍台中市議員陳文政率先表態支持江啟臣。（記者蘇金鳳攝）

    立委楊瓊瓔宣布參選中市長，恐將和國民黨立法院副院長江啟臣進行初選，市議員陳文政昨天率先表態支持江啟臣，市議員賴順仁也表態支持江啟臣，強調若採初選會讓民進黨有機可趁，要求「徵召不初選」，黨中央出面協調；而兩人都表示，是個人意見並未有串聯。

    楊瓊瓔陣營、盧秀燕都不回應

    對此，江啟臣辦公室副主任王昱翔表示，這不是江團隊發起，感謝議員支持，楊瓊瓔陣營以及市長盧秀燕昨天被問起則都不回應。

    陳文政昨表示，立委楊瓊瓔要參選中市長，現在基層很焦慮，雖然楊瓊瓔問政認真、親和力強，資歷深且擔任過副市長，但現在是世代交替，國民黨要有新的力量。

    市議員賴順仁也表態支持江啟臣，他表示，近日民調顯示藍白對江啟臣高度期待，而立委楊瓊瓔要出來參選，基層相當擔心一旦初選，民進黨就可操弄民調，要求黨中央出面協調。

    藍營︰江、楊兩人公平競爭

    一向力挺江啟臣的市議員張瀞分表示，她一向很支持江啟臣，基層也很支持江啟臣；由於張廖乃綸等多位議員與張瀞分為同一質詢組，張廖乃綸表示，目前尚未討論立場。

    不過很多國民黨議員都表示沒有立場，黨中央推派誰就支持誰；國民黨黨團書記長李中表示，有兩人要參選中市長很好啊，兩人都是資深政治人，公平競爭。

    市議員賴順仁呼籲黨中央出面協調。（資料照）

    市議員賴順仁呼籲黨中央出面協調。（資料照）

