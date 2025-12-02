廚餘脫水再燒 台中每日300噸待去化

台中文山垃圾焚化廠使用脫水設備，將廚餘固態化。（環保局提供）

議員質疑凸顯缺乏前瞻規劃 進爐大排長龍未說清

台中市每天要燒三百噸廚餘，垃圾車載運廚餘大排長龍，還曾發生廚餘含水多，導致貯坑含水高滑坡「暫停進場」，台中市環保局長吳盛忠赴市議會警消環衛委員會，報告廚餘去化現狀，吳盛忠表示，向民間企業租用「固液分離機」脫水設備，每天可壓縮瀝乾約四十噸廚餘，廚餘壓縮後暫時先進爐燃燒，待中央政策改變可望後續做有機肥。

文山焚化廠位於南屯，當地市議員吳佩芸表示，市府現在才緊急租用脫水設備，不僅是補破網式的治標措施，完全反映出市府過去對廚餘去化問題缺乏前瞻規劃。民進黨市議員江肇國說，支持廚餘脫水方向，但廚餘脫水後如何銜接進爐內焚化、等候造成場外垃圾車大排長龍等問題，仍需要市府清楚說明。

租用固液分離機 每天處理40噸

台中梧棲於十月廿二日發生非洲豬瘟疫情後，廚餘從十一月三日起改為全面焚燒，每天三百多噸廚餘送進文山、烏日及后里等三處焚化廠，連續「裸倒」超過六千噸廚餘，因廚餘含水多，導致貯坑含水過高滑坡，也被民進黨市議員何文海質疑有燒出戴奧辛疑慮。

環局︰可望後續做有機肥

吳盛忠表示，三十日起在文山垃圾焚化廠試運轉，脫水設備一小時可瀝乾五噸廚餘，將廚餘壓縮成固體後，暫時先進爐燃燒，待中央政策轉變後，後續做有機肥跟液肥，預計二、三日再安裝第二台，「有信心讓台中成為廚餘再利用的示範城市」。

環保局強調，「固液分離機」用緊急採購方式向北部廠商租用，目前還在優化階段，尚未裝到后里等焚化廠安裝。

