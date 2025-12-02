竹東生育獎勵金連領2年 明年實施

竹東鎮為催生，生育獎勵金升級，首胎3萬且可連領2年，明年起實施。（記者廖雪茹攝）

首胎共6萬、第2胎8萬、第3胎以上10萬 可同時申請中央1胎10萬

新竹縣竹東鎮公所為「催生」，研擬升級版的生育獎勵金，經代表會審議通過，新生兒父或母設籍並繼續居住滿六個月以上，首胎可申請三萬元獎勵金，且連領兩年共計六萬，第二胎共八萬、第三胎以上共十萬，獎勵金額為全縣十三鄉鎮市最高，明年起實施，並可同時申請新竹縣政府新生兒營養補助金及中央一胎十萬元。

新生兒父或母 續發需仍在籍

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東已躍升全國人口最多的鎮，目前為九萬七千九百多人，尚未能突破十萬大關；為提升生育率，增進婦幼福利，促進人口成長，公所依據地方制度法制定「新竹縣竹東鎮生育獎勵金發放作業實施要點」，明年編列二〇〇四萬預算，預估受惠人數五〇一人。在代表會支持下，上週定期大會審議通過。

該要點放寬初次的申請資格，父母其中一方設籍並繼續居住竹東鎮滿六個月以上（以新生兒出生日期回溯計算），新生兒在明年一月一日至十二月卅一日間出生，並辦妥出生登記，且至申請當時未曾遷出者。若是符合初次獎勵金資格並已完成請領的續發，則父、母其中一方須設籍並繼續居住竹東鎮滿一年以上。

符合生育獎勵金資格者，第一名子女三萬元、第二名子女四萬元、第三名以上子女五萬元。申請人應於新生兒出生（續發則是一足歲）次日起三個月內，檢附國民身分證正本、印章及郵政儲金簿存摺封面影本、三個月內且含詳細記事的戶口名簿或戶籍謄本等文件並填具申請書，向公所提出申請，逾期視同放棄。

公所主秘黃至銓說明，若首胎為雙胞胎，等於是第一和第二名子女同時申請，首年七萬元，兩年合計可領十四萬元；三胞胎以上，以此類推。

