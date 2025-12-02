為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《未經審驗就販售》寵物電動車上路挨罰 消費者提告

    2025/12/02 05:30 記者余瑞仁／桃園報導

    桃園市議員黃瓊慧昨協同律師陪同消費者楊小姐於桃園地檢署前召開記者會，指「毛動力寵物電動車」未經審驗即販售，業者未履行告知義務、未揭露完整消費資訊，造成多名消費者購買騎乘上路被警方取締開罰，並按鈴遞狀、對業者提告詐欺。

    對此，業者於官網回應表示，楊小姐購車、交車時間點為法規實施前、法律真空期的消費行為，以現行法規評價過去行為，有嚴重誤導之嫌；全案已進入司法程序，靜候司法偵查結果。

    黃瓊慧表示，多起陳情消費者均指稱購買時被告知該產品可合法上路，事後卻遭警方取締開罰。業者事後一度失聯，甚至在寵物展場斥責消費者，已有近四十人向其服務處反映，希望消保官啟動團體調解。

    律師王妙華指出，依道路交通管理處罰條例規定，微型電動二輪車須通過審驗、登記並領牌才能上路，但「毛動力」販售的寵物電動車未取得合格標章，仍在各大寵物展、官網、社群平台及LINE群組宣稱可上路代步，已涉及廣告不實。

    楊小姐說，多次向業者請求提供車輛合格證明，卻遭已讀不回，更反告她誹謗及違反個資法，形同恐嚇。

