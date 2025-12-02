為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    修路無感 桃園明年道路基金預算擱置

    2025/12/02 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    道路基金補助預算增，工務局將規劃更多路面更新及人行環境優化，圖為桃園區大有路。（桃園市工務局提供）

    道路基金補助預算增，工務局將規劃更多路面更新及人行環境優化，圖為桃園區大有路。（桃園市工務局提供）

    補助逾16億 議員質疑品質 工務局：規劃更多路面更新及人行環境優化

    桃園市政府明年度補助桃園市道路基金逾十六億元，較今年度增加約五．六億元，市議會昨聯席審查工務局明年度預算，議員陳雅倫質疑「經費逐年成長，道路品質有跟上嗎？」面對議員索取資料也僅以兩頁簡單回覆，動議擱置該筆預算，獲通過；工務局長汪在宙表示，道路基金主要用於維護管理全市十五米以上道路及附屬設施養護，明年增加的預算可規劃更多專案性路面更新及人行環境優化。

    市民日常感受 反覆挖路、坑洞難行

    陳雅倫說，明年度補助桃園市道路基金十六億一〇三二萬元，較今年度十億五一一九萬元，增加五億五九一三萬元，增幅龐大，但市民日常感受卻是道路反覆開挖、修補品質不佳，路面坑洞處處、顛簸難行，經費逐年成長但道路品質是否跟上？預算執行與審查機制是否真正落實？都是議會與市民最關切的問題。

    陳雅倫表示，預算若是用在道路刨鋪非常支持，但該筆預算是用在補助道路基金，她曾向工務局索取道路基金使用的範圍及細項，但牽涉十幾億元的預算，工務局僅以兩頁資料及概算回覆，內容無法呈現經費流向、道路養護評估、改善成效紀錄等內容，因此動議擱置該預算，並獲通過。

    民代索資僅2頁回覆 看不出成效

    工務局指出，道路使用有其生命周期，車輛壓輾與管線單位挖掘等破壞，都容易造成道路脆弱、出現坑洞等情形，過去囿於預算有限，有危險性坑洞會立即修補，但每年僅能專案更新部分破損較嚴重路段，而桃園物流業發達，工業與生活交通運量持續攀高，眾多道路已達生命周期、應整體更新階段。

    市府：統籌款增加 挹注公共建設

    工務局表示，因財劃法修法，明年度中央將增加分配給地方政府的統籌分配款，市府因此大幅增加對公共建設的挹注，其中針對交通建設中的道路養護，補助道路基金較今年增加約五．六億，主要將用於養護工程處維管的全市十五米以上道路及附屬設施，包含例行性坑洞巡修、公共設施修繕、專案道路更新及人行道改善，以及相關資訊系統及行政作業等用途，也支應區公所辦理道路挖掘修補。

